Доля россиян с доходом ниже 15 тыс. рублей увеличилась до 45%

За время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла до 45 процентов. Одновременно увеличилась и доля крайне бедного населения, живущего на доход менее 5 тысяч рублей. Это показал совместный опрос компании "Росгосстрах Жизнь" и научно-технического центра "Перспектива", с которым ознакомился РБК.

Каждый пятый респондент сообщил о значительном падении доходов с начала распространения в России коронавирусной инфекции, а каждый десятый — о полной потере заработка.

При этом, по данным предыдущего исследования "Росгосстрах Жизнь", более 60 процентов россиян не имели никаких сбережений до резкого ухудшения ситуации в экономике.

В телефонном опросе участвовали полторы тысячи россиян из всех федеральных округов. Исследование проводилось в феврале - до введения основных карантинных ограничений и режима самоизоляции, и в июне — после ослабления этих мер.

В начале июня министр труда России Антон Котяков сообщил, что более двух миллионов россиян признаны безработными и состоят на учёте в службах занятости. Максимальное пособие по безработице – 12 130 рублей – получают почти 450 тысяч человек. Специалисты в области подбора персонала утверждают, что реальное число безработных может быть в два раза выше официальной статистики.

По данным Росстата, в мае уровень безработицы в России достиг максимума за последние восемь лет — более четырёх с половиной миллионов человек, или 6 процентов экономически активного населения. В карантин работу приостановили 15 миллионов человек, 680 тысяч из них попали под сокращения.

Количество обанкротившихся россиян за первые шесть месяцев 2020 года выросло на 47 процентов по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные единого федерального реестра "Федресурс".

При этом, по данным предыдущего исследования «Росгосстрах Жизнь», более 60 процентов россиян не имели никаких сбережений до резкого ухудшения ситуации в экономике.