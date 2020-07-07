У главного редактора журнала "Холод" проходит обыск

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у главного редактора независимого интернет-журнала "Холод" Таисии Бекбулатовой. Она успела сообщить об этом главе правозащитной группы "Агора" Павлу Чикову.

Какое ведомство и по какой причине проводит следственные мероприятия — не сообщается. Ранее утром был задержан по подозрению в госизмене бывший бойфренд Бекбулатовой, советник главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина Иван Сафронов.

К квартире журналистки подъехал адвокат Николай Васильев, он видел, как туда зашли два человека в штатском, сказавшие кому-то, что "адвокат пришел". Но в квартиру защитника не пускают, передаёт "Медиазона".

Бывший журналист газет “Коммерсантъ” и “Ведомости” Иван Сафронов-младший задержан в Москве по подозрению в госизмене. Он почти 15 лет писал о военно-промышленном комплексе и космической отрасли, а в мае перешёл на работу в "Роскосмос".

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин после задержания заявил, что доступа к закрытой информации журналист не имел. "В течение нескольких лет знал Сафронова как журналиста, глубоко разбиравшегося в материале. Не сомневался в его высоком профессионализме и личной порядочности", — цитирует Рогозина ТАСС.

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