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На Лубянке начались одиночные пикеты в поддержку Ивана Сафронова

Иван Сафронов

В центре Москвы возле здания главного управления ФСБ на улице Большая Лубянка началась серия одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, задержанного по подозрению в государственной измене.

Как сообщила в твиттере журналистка Русской службы Би-би-си Олеся Герасименко, планируется, что акция будут идти весь день.

Сафронов был задержан оперативниками ФСБ утром 7 июня. Суть обвинений против него не раскрывается. Он почти 15 лет писал о военно-промышленном комплексе и космической отрасли, а в мае перешёл на работу в Роскосмос, где стал работать советником главы госкорпорации Дмитрия Рогозина.

Источник "Интерфакса" отмечает, что у журналиста не было доступа к государственной тайне, а задержание может быть связано с журналисткой работой.

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