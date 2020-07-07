Cуд приписал Светлане Прокопьевой частичное признание вины

В результативной части решения суда по делу псковской журналистики Светланы Прокопьевой, которую признали виновной в оправдании терроризма, говорится о частичном признании вины. Прокопьева во время суда говорила, что не считает себя виновной в оправдании терроризма. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на адвоката "Агоры" Виталия Черкасова, который представлял журналистку в суде.

По словам юриста, в апелляционной жалобе защита Прокопьевой укажет, что в решении представлена информация, которую журналистка не говорила. "Очень часто опечатки бывают в связи с тем, что судьи из-за невнимательности берут аналогичный, ранее вынесенный приговор и просто там меняют текст. Я не исключаю, что начало приговора в этой части могло быть заимствовано из другого решения, но это только предположения", - сказал Черкасов.

6 июля Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за колонки с размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего жителя Архангельска на самоподрыв в здании УФСБ. Обвинение просило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на работу журналистом.

Прокопьева не признала вину и настаивала, что "смысл ее текста сводится к критике государственной политики, а теракт в Архангельске был только поводом, чтобы поговорить о репрессивном тренде развития нашего государства и излишне жестокой, на ее взгляд, правоохранительной практике".