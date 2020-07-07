Cуд приписал Светлане Прокопьевой частичное признание вины

В результативной части решения суда по делу псковской журналистики Светланы Прокопьевой, которую признали виновной в оправдании терроризма, говорится о частичном признании вины. Прокопьева во время суда говорила, что не считает себя виновной в оправдании терроризма. Об этом сообщает Север.Реалии со ссылкой на адвоката "Агоры" Виталия Черкасова, который представлял журналистку в суде.
По словам юриста, в апелляционной жалобе защита Прокопьевой укажет, что в решении представлена информация, которую журналистка не говорила. "Очень часто опечатки бывают в связи с тем, что судьи из-за невнимательности берут аналогичный, ранее вынесенный приговор и просто там меняют текст. Я не исключаю, что начало приговора в этой части могло быть заимствовано из другого решения, но это только предположения", - сказал Черкасов.
6 июля Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за колонки с размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего жителя Архангельска на самоподрыв в здании УФСБ. Обвинение просило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на работу журналистом.
Прокопьева не признала вину и настаивала, что "смысл ее текста сводится к критике государственной политики, а теракт в Архангельске был только поводом, чтобы поговорить о репрессивном тренде развития нашего государства и излишне жестокой, на ее взгляд, правоохранительной практике".
- Прокопьева – автор десятков материалов о политических и общественных проблемах Псковской области и других регионов России. Она внештатно сотрудничает с несколькими средствами массовой информации, в том числе с Радио Свобода. "Мы негодуем оттого, что российские власти готовы безжалостно расправиться с независимой, хорошо известной журналисткой, которая совершила нечто прямо противоположное тому, в чём она обвиняется. Мнение Светланы представляло собой попытку разобраться в причинах трагедии; представлять её слова как "оправдание терроризма" – это намеренное, политически мотивированное искажение истины, направленное на то, чтобы заглушить критический голос, – говорится в заявлении исполняющей обязанности президента корпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Дейзи Синделар. – Осуждение Светланы означает, что [в России] нет презумпции невиновности, нет защиты журналистов от грубой силы государства. Ее случай напоминает показательные процессы, которые советские власти использовали для наказания критиков. Это атака на свободу слова и на миссию независимой прессы".
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.