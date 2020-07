Полезно, но не всем. Началоcь производство лекарства от коронавируса

В начале июля началось массовое производство ремдесивира – первого лекарства, признанного эффективным против коронавируса у больных с тяжелым течением заболевания. Применение препарата уже одобрили агентства по лекарственным средствам во многих странах мира. Специалисты говорят о том, что лекарство предназначено не для всех, а для узкого круга больных, и призывают продолжать клинические исследования для уточнения его действия.

В конце июня ремдесивир по лицензии американской компании Gilead Sciencies, которая его разработала, начал производиться в Индии. Эта страна является третьей в мире по числу больных COVID-19 и будет продавать лекарство дешевле, чтобы доступ к нему получили менее богатые государства в Азии. Также с 26 июня стало известно о начале производства ремдесивира по лицензии в Египте. Речь идет о полумиллионе доз ежемесячно. К этим странам вскоре присоединится Пакистан. Лекарство будут распространять в 127 странах мира для лечения больных с самой тяжелой формой коронавирусной инфекции. Запуск производства стал возможен после того, как в мае было подписано соответствующее соглашение.

В Соединенных Штатах 1 июля объявили, что закупят для лечения собственных пациентов все препараты, произведенные в стране в ближайшие три месяца. Речь идет о полумиллионе доз. В США больше всего в мире заразившихся COVID-19 – более трех миллионов человек. Ремдесивир нужен для лечения только больных в критическом состоянии, и таких в стране лишь чуть более 15 тысяч.

Принятое в США решение критиковали в нескольких странах, особенно в Великобритании. Профессор Оксфордского университета Петр Хорби заявил, что клинические исследования ремдесивира проводились в том числе в нескольких странах Европейского союза и решение, принятое в США, может ограничить доступ других стран к препарату. По мнению Хорби, и разработка вакцины от коронавируса после этого шага может оказаться под угрозой, поэтому требуется создать "очень прочную структуру" на случай чрезвычайных ситуаций, возникающих в здравоохранении на национальном уровне.

Во Всемирной организации здравоохранения призвали к сплоченности не только насчет ремдесивира, но и насчет вакцин от коронавируса, которые разрабатываются в настоящее время. COVID-19 в ВОЗ назвали испытанием для всего человечества.

В Европейском союзе лекарство пока не производят, оно закупается у компании Gilead Sciencies напрямую, хотя чиновники озаботились налаживанием его производства в ЕС. Европейское агентство по лекарственным средствам на днях одобрило препарат, и ожидается, что Европейская комиссия со дня на день разрешит его широкое использование. Подобные решения были ранее приняты в Израиле, Японии и Южной Корее. В Германии, Франции и Голландии заявили, что имеют достаточный запас ремдесивира для больных, несмотря на заявления о покупке всех запасов лекарства в США, а также, что компания Gilead Sciencies заверила европейских покупателей, что необходимые поставки будут осуществляться в будущем.

На фоне этих событий специалисты, которые работают непосредственно с больными коронавирусом, говорят, что ремдесивир нельзя рассматривать как средство, которое поможет выздороветь всем тем, у кого инфекция вызвала серьезные осложнения и необходимость в госпитализации. Профессор Карлова университета Владимир Черны, специализирующийся на анестезиологии и реаниматологии, в интервью Радио Свобода рассказал об опыте, который получили чешские врачи, применявшие в лечении ремдесивир, а также о том, как он оценивает новости, связанные с началом его производства:

– Не могли бы вы объяснить простыми словами, что такое ремдесивир и действительно ли он помогает бороться с COVID-19?

– Речь идет о противовирусном средстве. Его действие против коронавируса доказано в пока единственном клиническом исследовании, результаты которого опубликованы в одном из самых известных медицинских журналов мира –​ The New England Journal Of Medicine. Там говорится, что наблюдались значительные улучшения у пациентов с COVID-19 после применения этого лекарства. Итак, это единственное исследование, которое дает основание использовать ремдесивир в клинической практике.

–​ Разве другие клинические испытания не показали положительных результатов?

– Нет, это не единственное исследование из тех, которые проводились, но оно по состоянию на сейчас единственное, которое провели с учетом всех необходимых процедур. Если на руках есть только одно исследование, это хорошо, но этого недостаточно, чтобы сказать последнее слово о действии того или иного лекарства, так что мы должны подождать. При этом до тех пор, пока у нас ничего другого нет, мы должны полагаться на результаты опубликованного исследования.

В нем говорится о преимуществах, скажем так, в случае лечения некоторых пациентов. Я думаю, что окончательное решение об эффективности этого лекарства принимать слишком рано. Просто сейчас нет других препаратов, которые с научной точки зрения доказательно действовали бы.

При этом я хотел бы отметить, что лечение большинства пациентов с COVID-19 не требует гигантских затрат. Этот дорогой препарат нужен только нескольким из тех больных, которые находятся в отделениях интенсивной терапии. По моим данным, в такие отделения поступает одна десятая пациентов, других отправляют на лечение в реанимацию или вообще на лечение в домашних условиях.

Для примера возьмем числа чешских пациентов, у которых были положительные анализы на COVID-19 (к 7 июля общее число заболевших коронавирусом в Чехии составляет 12566. – Прим. РС). На лечение в больницах направлены лишь пара сотен из них, и только приблизительно половина оказалась в отделениях интенсивной терапии. Иными словами, реальная потребность в ремдесивире представляется мне довольно низкой.

–​ Значит, это полезный препарат, но не жизненно важный?

– Он определенно нужен некоторым пациентам. Но не всем пациентам, заразившимся коронавирусом.

–​ Ремдесивир использовался для лечения тяжелых пациентов с COVID-19 в Чешской Республике. Оказался ли препарат действенным?

– Насколько я знаю, всего несколько пациентов принимали это лекарство. Сейчас рассматривается возможность лечения еще трех человек. У нас есть централизованная система распространения ремдесивира. И пока есть только один пациент, который завершил терапию и которого выписали из больницы, госпитализация остальных продолжается.

Препарат ремдесивир – совместная разработка американской компании Gilead Sciences и Института инфекционных заболеваний армии США. Он появился в 2015 году как лекарство против вируса Эбола, и его эффективность была доказана у резус-макак. Тем не менее пять лет назад препарат не получил регистрацию лекарственного средства. Его эффективность против Эболы не была доказана во время клинических исследований в Демократической Республике Конго, где им, а также другими препаратами пытались лечить Эболу во время вспышки этого заболевания в 2019 году.

Сейчас решение о применении ремдесивира против коронавируса принимается на основании результатов единственного исследования, которое доказывает, что состояние некоторых пациентов, которых лечили ремдесивиром, значительно улучшалось после применения препарата.

Например, в Чехии в рамках клинического исследования лекарство получал один из первых в стране тяжелых больных – 54-летний пражский таксист. Его госпитализировали в марте, и после начала лечения сначала отключили от аппарата обогащения кислородом крови, а впоследствии, в мае, выписали из больницы. Тем не менее два других тяжелых пациента, которые также получали ремдесивир, пока не были выписаны из больницы. Действие лекарства основывается на блокировании размножения вирусов, поэтому его применение рекомендуется начинать как можно скорее. В этом случае риск появления более обширных осложнений, связанных с заражением коронавирусной инфекцией, можно снизить, что впоследствии приводит к скорейшему выздоровлению и, следовательно, более короткой госпитализации. В то же время в результатах клинического исследования ремдесивира говорится о том, что его применение не снижает смертность больных.