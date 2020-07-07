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Обвинение просит 15 лет колонии для историка Юрия Дмитриева

Юрий Дмитриев

Прокуратура запросила 15 лет колонии для главы карельского отделения общества "Мемориал" и историка Юрия Дмитриева. Об этом сообщает "Медиазона".

Дмитриева обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Историк вину не признаёт.

Уголовное дело Юрия Дмитриева тянется с 2016 года. Тогда его обвинили в изготовлении порнографии с участием приемной дочери. Позже суд полностью оправдал Дмитриева, но Верховный суд Карелии отменил решение.

В 2018 году в суд поступило второе дело против Дмитриева по более тяжкой статье и историка арестовали. Как отмечает правозащитный центр "Мемориал", "медицинское обследование и психолого-психиатрическая экспертиза девочки не выявили никаких признаков насилия по отношению к ней или психологической травмы".

Юрий Дмитриев около 30 лет расследует факты о массовых репрессиях в Карелии в годы советской власти.

О невиновности и возможном политическом характере преследования говорят его коллеги из "Мемориала". В защиту Дмитриева выступают сотни учёных и деятелей искусства в России и за рубежом. Все они требуют освободить Дмитриева, а дело против него считают сфабрикованным.

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