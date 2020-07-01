Райкин о деле Дмитриева: "Со справедливостью плохо в нашей стране"

6 июля в Петрозаводском городском суде возобновляются заседания по делу историка, главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева Юрия Дмитриева. Его судят по обвинению в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери.

В защиту Дмитриева выступают сотни ученых и деятелей искусства в России и за рубежом. Все они требуют освободить Дмитриева, а дело против него считают сфабрикованным. Накануне в рамках марафона, объявленного "Новой газетой", свои видеообращения записали актер и режиссёр Константин Райкин, актрисы Елена Коренева и Мириам Сехон.

До 6 июля свои обращения также выпустят другие деятели российской культуры.

Уголовное дело Юрия Дмитриева тянется с 2016 года. Тогда его обвинили в изготовлении порнографии с участием приемной дочери. Позже суд полностью оправдал Дмитриева, но Верховный суд Карелии отменил решение. В 2018 году в суд поступило второе дело против Дмитриева по ещё более тяжкой статье. 64-летнего историка арестовали. Недавно суд продлил срок ареста до 25 июля.

Сам Дмитриев вину не признаёт. О его невиновности и возможном политическом характере преследования говорят его коллеги из "Мемориала". Юрий Дмитриев около 30 лет расследует факты о массовых репрессиях в Карелии в годы советской власти.