Лицом к событию. Правда о сбитом "Боинге"

Все версии катастрофы над Донбассом обсуждают авиаэксперт Александр Лукашевич, сейчас в свет вышла его книга "Трагедия МН17: правда и ложь", украинский журналист Юрий Бутусов, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ВВС в отставке Виктор Алкснис. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст https://www.svoboda.org/a/30733123.html
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