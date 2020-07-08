Полиция составила на Азара протокол за пикет в поддержку Прокопьевой

В Москве на муниципального депутата Илью Азара полиция составила протокол за участие в пикете у здания ФСБ на Лубянке в поддержку журналистки Светланы Прокопьевой. Об этом сообщает "Апология протеста".

Азару вменяют повторное нарушение правил проведения публичной акции. Ему грозит до 30 суток ареста. Пикеты в поддержку Прокопьевой прошли 3 июля. Полиция задержала 17 человек, большинство из них журналисты.

6 июля Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Пскове приговорил журналистку Светлану Прокопьеву к штрафу в 500 тысяч рублей по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК) из-за колонки с размышлениями о причинах, толкнувших 17-летнего жителя Архангельска на самоподрыв в здании УФСБ. Обвинение просило для Прокопьевой шесть лет лишения свободы и четырехлетнего запрета на работу журналистом.

Прокопьева не признала вину и настаивала, что "смысл ее текста сводится к критике государственной политики, а теракт в Архангельске был только поводом, чтобы поговорить о репрессивном тренде развития нашего государства и излишне жестокой, на ее взгляд, правоохранительной практике".