Экспертизу о гостайне в деле Сафронова подготовили в Минобороны 

Экспертизы из уголовного дела, возбуждённого против советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, в которых утверждается, что сведения, которые он якобы передавал за рубеж, составляют гостайну подготовили в министерстве обороны России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу правозащитного объединения "Команда 29" Ивана Павлова.

По словам Павлова, представляющего интересы Сафронова, Минобороны подготовили две экспертизы, ещё одну составила Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству. При этом с содержанием экспертиз защиту арестованного так и не ознакомили, и о каких именно секретных сведениях идёт в них речь - до сих пор не ясно.

В среду в Москве продолжились пикеты с требованием открытого и справедливого расследования дела Сафронова. Как и накануне, они проходили возле здания ФСБ на Лубянской площади. Несколько человек были задержаны. Во вторник полиция задержала на пикетах в поддержку Сафронова 28 человек, большинство из них - журналисты.

Самого Сафронова, который находится в следственном изоляторе "Лефортово", посетили члены Общественной наблюдательной комиссии. По их словам, арестованный не имеет жалоб на условия содержания и говорит, что с ним обращаются корректно. В настоящее время Сафронов содержится в карантине, а потому находится в камере один.

7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне - советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что будучи журналистом Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.

Сафронов был якобы завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.