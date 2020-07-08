Российские издания "Коммерсантъ", "Ведомости", "Медуза", РБК, "Проект", "Медиазона", The Bell, русская версия журнала Forbes, "Бумага" вышли с редакционными материалами в поддержку журналиста Ивана Сафронова и с требованием прозрачного исследования его дела.

Бывший корреспондент “Коммерсанта” и “Ведомостей” сотрудничал с Forbes, а с мая работал советником главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина. Накануне Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет журналиста в том, что он сотрудничал с чешской службой внешней разведки — Управлением по внешним связям и информации.

По версии следствия, журналист был завербован в 2012 году, а в 2017 получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.

Сафронов вину не признаёт. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины журналиста. По данным газеты “Коммерсантъ”, Сафронова прослушивали перед задержанием. За день существования уголовного дела спецслужба собрала семь томов материалов. В следственную группу входят следователи, ведущие дела подозревамой в шпионаже бывшего члена правления “Интер РАО” Карины Цуркан и бывшего сотрудника Центра теплообмена и аэрогазодинамики Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева — оба дела критиковались правозащитниками.

В редакционных текстах издания подчёркивают, что дело против Сафронова имеет отношение исключительно к его журналистской работе. "Представить Ивана, сына офицера, государственным изменником — просто невозможно", — отмечается в обращении "Ведомостей". В тексте "Медузы" напоминается, что лишь накануне в Пскове был завершён суд над сотрудничающей с Радио Свобода журналисткой Светланой Прокопьевой, которой вменялось оправдание терроризма.

Издания проводят так же параллели с делом Ивана Голунова. РБК напоминает, что критерии отнесения информации к секретной размыты, и ей может оказаться "всё, что угодно". Редакция "Проекта" считает, что российские власти считают журналистскую работу заведомо подозрительной деятельностью не доверяя ни журналистам, ни гражданам в целом.

“После дела журналиста Ивана Голунова есть серьёзные основания полагать, что российская правоохранительная система снова может быть использована для сведения счетов с независимым журналистом”, — считает Forbes. “Учитывая резонанс и возможную связь задержания Сафронова с выполнением его профессиональных обязанностей журналиста, мы уверены, что это дело должно быть предано максимальной огласке и публичности”, — напоминает The Bell.

“Людям, обвиненным в государственной измене, особенно сложно добиться справедливого следствия и гласного суда: следствие неохотно допускает адвокатов, судебные заседания чаще всего полностью засекречены, — пишет “Коммерсантъ”. — В результате общественность вынуждена полагаться только на слова спецслужб”.

“ФСБ и прочие силовики пытаются заставить нас замолчать. Этого не будет”, — резюмирует “Медиазона”.

По вменённой статье журналисту грозит до 20 лет лишения свободы. Накануне суд о мере пресечения журналисту проходил в закрытом режиме. Подписку о неразглашении взяли у свидетеля по делу — журналистки Таисии Бекбулатовой. И попытались взять у её адвоката и у одного из адвокатов Сафронова — Ивана Павлова. По его мнению, ФСБ потребует подписки о неразглашении у всего окружения Ивана Сафронова, чтобы они не комментировали дело.