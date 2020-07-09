В Москве и Петербурге не согласовали митинги против поправок

Мэрии Москвы и Санкт-Петербурга не согласовали оппозиции на 15 июля митинги против поправок в Конституцию. Об этом сообщили их заявители – Марина Литвинович и Денис Луговской.

По словам Луговского, основанием для отказа стало то, что заявители якобы не уложились в установленные федеральным законом сроки подачи заявки. Луговской заявил, что организаторы подали заявку в срок, 3 июля. Они будут обжаловать отказ и думать над альтернативным вариантом проведения акции.

Заявку на акцию в Петербурге подавали Либертарианская партия России, организация "Открытая Россия" и движение "Весна", в Москве – организаторы кампании "НЕТ!" против поправок в Конституцию.

Об отказе в проведении митингов стало известно после того, как у инициаторов московского митинга рано утром 9 июля начались обыски. Полиция пришла к муниципальному депутату Юлии Галяминой, а также сотрудникам "Открытой России" и "МБХ медиа". Исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров и координатор Мария Кузнецова задержаны.