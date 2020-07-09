Росфинмониторинг включил блогера Аркадия Бабченко в перечень террористов и экстремистов. Причины такого решения не сообщаются. Включение в список означает, в частности, блокировку банковских счетов и электронных кошельков, заведённых на территории России.

Бабченко работал военным корреспондентом "Московского комсомольца", сотрудничал с "Новой газетой", российскими телеканалами и другими изданиями. В 2017 году он уехал из России, опасаясь за свою безопасность после поста в фейсбуке о катастрофе Ту-154 российского Минобороны, летевшего в Сирию.

В катастрофе погибли 92 человека, включая всех членов экипажа, благотворителя Елизаветы Глинки, 64 сотрудников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени Александрова и нескольких журналистов. В публикации Бабченко назвал погибших пособниками преступников и отметил, что не испытывает к ним сожаления.

После отъезда из России Бабченко жил в Праге, потом уехал в Киев, где работал на крымско-татарском канале ATR. В 2018 году Служба безопасности Украины инсценировала убийство блогера, как утверждалось, для выявления заказчиков его настоящего убийства.

После победы Владимира Зеленского на президентских выборах на Украине он покинул страну.