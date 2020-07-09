В России заканчивается препарат для лечения онкозаболеваний

К концу года пациенты онкологических клиник могут остаться без препарата винкристин для лечения рака, пишет "Фармацевтический вестник" со ссылкой на главу фонда "Подари жизнь" Екатерину Шергову. По ее словам, больницы уже сообщают, что препарат заканчивается, годовая потребность в нем составляет 160–200 тысяч флаконов. "В большинстве случаев протоколы лечения не предусматривают возможность замены винкристина на другой препарат. В отсутствие лекарства терапия будет невозможна — произойдет рост рецидивов и даже летальных исходов", — отметила Шергова.

Винкристин входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Причиной дефицита в фонде назвали отказ двух производителей поставлять винкристин. В Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы три производителя этого препарата: Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина, израильская компания Teva и отечественный производитель "Верофарм".

Teva заявила изданию, что с марта 2019 года "вынужденно приостановила ввоз, оказавшись в невыгодном положении, как иностранный производитель из-за особенностей системы госзакупок". Шергова рассказала, что компания "Верофарм" также не планирует в этом году выпускать винкристин. «Фармвестник» ссылается на данные аналитической компания RNC Pharma, по которым с января по май 2020 года это лекарство в России выпускало только НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина. Всего компания отгрузила на рынок 34,7 тысячи упаковок.

В пресс-службе Минпромторга сообщили РБК, что центр имени Блохина увеличил производство препарата. В министерстве отметили, что в I квартале 2020 года объем продаж лекарственного препарата винкристин составил 30 тысяч упаковок на 4,7 млн рублей.