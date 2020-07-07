Куда летит Россия?

Начнется ли восстановление экономики России после "обнуления" в условиях продолжающейся коронавирусной эпидемии? Есть ли надежда на нужные бюджету РФ мировые цены на нефть и газ? Почему падает приток в РФ прямых инвестиций и велики вложения в облигации федерального займа (ОФЗ)? К чему ведет перенос реализации правительством национальных нацпроектов с 2024 на 2030 год, ради которых повысили НДС и пенсионный возраст, невзирая на протесты? В результате "карантина" закрылся каждый пятый бизнес, что будет дальше? Продолжится ли обнищание: 43% россиян живут на 15 тыс рублей в месяц? Полгода назад их было 38%. Нужен ли приток в Россию мигрантов, за который ратует Владимир Путин? Ради чего и от кого власти России продолжают закрывать границы, разоряя авиакомпании и туризм?

Обсуждаем с политиком из команды Алексея Навального - Владимиром Миловым.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы Лицом к событию 7 июля в 19:05