ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову оштрафовали на 75 тысяч рублей

ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре Юлию Цветкову 10 июля суд признал виновной по статье о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений. Ей назначен штраф в 75 тысяч рублей. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщила мать активистки Анна Ходырева.

Поводом для суда стала картинка, размещенная Юлией Цветковой в соцсети "ВКонтакте" с надписью: "Семья там, где любовь. Поддержите ЛГБТ+ семьи". По словам Ходыревой, на самом процессе было много нарушений: к примеру, в деле неожиданно появились новые материалы, которых не было ещё накануне заседания. Кроме того, из-за позднего уведомления о заседании на суд не смог прилететь защитник активистки.

Это уже второй штраф Цветковой по статье о "пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений". В прошлый раз ей назначили 50 тысяч рублей штрафа.

7 июля полиция Комсомольска-на-Амуре составила третий по счёту протокол на ЛГБТ-активистку Юлию Цветкову. Сотрудники МВД в очередной раз завели на неё дело о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений из-за участия во флешмобе в социальных сетях в поддержку однополых пар.