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Поверх барьеров с Иваном Толстым. Алфавит инакомыслия: Павел Литвинов
Фанайлова: Вавилон Москва
Описание
Бруно Шульц. Дрогобыч. Одиночество, книги, женщины
1 часа(-ов) назад
Елена Фанайлова
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Бруно Шульц. Дрогобыч. Одиночество, книги, женщины
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Фестиваль “Ковчег воображения Бруно Шульца”, 2012 год.
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