Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову официально предъявили обвинение в госизмене. Вину он не признает. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. "Текст о постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в точности повторяет текст постановления о возбуждении дела — никаких новых деталей не раскрыто", — сказал Павлов.

По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов отправил материал, который "был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны". Еще два исследования, представленные следователями ФСБ, "анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки".

7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.

По утверждению следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.