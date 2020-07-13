Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Журналисту и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову официально предъявили обвинение в госизмене. Вину он не признает. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на адвоката Ивана Павлова. "Текст о постановлении о привлечении в качестве обвиняемого в точности повторяет текст постановления о возбуждении дела — никаких новых деталей не раскрыто", — сказал Павлов.
По версии ФСБ, в 2017 году Сафронов отправил материал, который "был получен в Чехии неким лицом, возможно, связанным с разведкой этой страны". Еще два исследования, представленные следователями ФСБ, "анализируют результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки".
7 июля Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего журналиста изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости", ныне – советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова на два месяца по подозрению в государственной измене. ФСБ обвиняет его в том, что, будучи журналистом, Сафронов сотрудничал с чешской службой внешней разведки, передавая ей секретные сведения.
По утверждению следствия, Сафронов был завербован в 2012 году, а в 2017-м получил задание собрать сведения о военно-техническом сотрудничестве России со странами Африки и действиях российских военных на Ближнем Востоке и выполнил его.
- Сафронов вину не признаёт. Его адвокат говорит, что не видел в деле доказательств вины арестованного. Бывшие коллеги и близкие Сафронова считают, что дело против него связано исключительно с его журналистской работой.
- Десятки СМИ потребовали от российских властей максимально прозрачного расследования дела Ивана Сафронова, среди них – "Новая газета", "Коммерсантъ", "Ведомости", "Медуза", РБК, "Проект", "Медиазона", The Bell, русская версия журнала Forbes и другие.
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