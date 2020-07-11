Пресс-секретарь губернатора Хабаровского края пожаловалась на угрозы после марша в его поддержку

Глава пресс-службы губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Надежда Томченко заявила, что ей угрожают уголовным делом после того, как в Хабаровске прошла массовая демонстрация в его поддержку. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

По её словам, ей позвонил человек, "близкий к правоохранительным органам" и угрожал завести против неё уголовное дело. Она предположила, что речь может идти об экстремизме. Это произошло после того, как инстаграм-аккаунт Фургала стал транслировать акцию в его поддержку.

Марш в поддержку Фургала прошёл в субботу, в нём, по разным оценкам, приняли участие от пяти до 35 тысяч человек. Одновременно акции протеста состоялись в других городах Хабаровского края.

Акции не были согласованы с властями, но не встречали сопротивления полиции и Росгвардии. Томченко и один из заместителей Фургала выходили встречаться с демонстрантами, а пресс-служба губернатора выпустила заявление с благодарностью протестующим.

Фургал – один из нескольких в России губернаторов, не представляющих "Единую Россию". Он был задержан 9 июля у своего дома в Хабаровске и на следующий день арестован Басманным судом Москвы. Чиновник подозревается в организации двух убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов. Ему грозит пожизненное заключение.