Роберт Мюллер настаивает на важности "российского расследования"

В США бывший спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавлявший расследование о вмешательстве России в американские президентские выборы в 2016-м году, заявил, что проделанная им работа имеет "первостепенное значение".

Мюллер написал об этом в статье для The Washington Post, опубликованной 11 июля. В ней он, в частности, подчеркнул, что с бывшим советником и давним другом президента Трампа – Роджером Стоуном – поступили должным образом, когда привлекли его к ответственности за федеральные преступления. "Он остаётся осуждённым преступником, и это правильно", - подчеркивает Роберт Мюллер.

67-летний Стоун, которого осудили на три года и четыре месяца, должен был на следующей неделе, во вторник, явиться в федеральную тюрьму в штате Джорджия, чтобы начать отбывать наказание. Он был осуждён за ложные показания Конгрессу под присягой в рамках расследование Мюллера, а также за давление на свидетелей. Однако, президент Трамп объявил на этой неделе о смягчении приговора. В заявлении Белого дома говорится, что "Роджер Стоун сильно пострадал…К нему отнеслись очень несправедливо, как и ко многим другим в этом деле. Роджер Стоун теперь свободен!". Сам Трамп написал в Твиттере, что Стоун был мишенью незаконной "охоты на ведьм". Именно так президент не раз называл расследование Мюллера.

Как поясняет агентство Associated Press, решение о смягчении наказания не приведет к снятию судимости со Стоуна, но защитит его от отбытия тюремного заключения.

Роберт Мюллер, бывший директор ФБР, подчеркивает, что почувствовал необходимость выступить с комментарием в СМИ, чтобы подтвердить законность и обоснованность проделанной им и его командой работы.

В статье спецпрокурор признал, что факт сговора предвыборного штаба Трампа с российскими властями не был установлен. Но расследование показало, что правительство России считало победу Трампа на выборах выгодной для себя и работало, чтобы обеспечить этот результат.

Москва обвинения во вмешательстве в выборы в других странах, в том числе в США, не раз категорически отрицала.