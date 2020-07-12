"Норникель" сообщил о разливе почти 45 тонн керосина на Таймыре

В Красноярском крае, на предприятии "Норникеля" у посёлка Тухард, произошла разгерметизация трубопровода.

По данным пресс-службы "Норникеля", в результате ЧП из трубы в почву попало почти 45 тонн авиационного топлива. Ранее сотрудники предприятия "Норильсктрангаз", которому принадлежит трубопровод, сообщили о разливе до 20 тонн керосина. Отмечалось, что угрозы здоровью людей нет, и что принимаются все необходимые меры для сбора топлива.

Региональная прокуратура сообщила о начале проверки по факту инцидента, отмечает "Интерфакс".

В конце мая в результате аварии на ТЭЦ-3 в Норильске, также принадлежащей "Норникелю", произошел разлив 21 тысячи тонн дизтоплива. Он попало в две реки - Далдыкан и Амбарная, а оттуда – в озеро Пясино. Экологи заявили о крупнейшей в российской Арктике экологической катастрофе.

Из-за аварии в регионе объявили режим ЧС федерального значения.