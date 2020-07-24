Лицом к событию. Хотите как в Хабарвоске?

В Хабаровском крае третью неделю продолжаются массовые акции протеста. Кризис вертикали власти обсуждаем с председателем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым. Из Хабаровска с нами в эфире депутат Хабаровской Законодательной Думы от КПРФ Сергей Ильин и глава штаба Навального в регионе Алексей Ворсин. Ведет передачу Михаил Соколов.
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