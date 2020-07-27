Хотите как в Хабаровске?

В Хабаровском крае третью неделю продолжаются массовые акции протеста. В субботу 25 июля в демонстрации в Хабаровске участвовало несколько десятков тысяч человек. Назначенный врио губернатора Михаил Дегтярев за неделю разок вышел на публику, но глубокой ночью и, по мнению местных наблюдателей, к подставной группе, в значительной мере состоявшей из сотрудников спецслужб. Михаил Дегтярев продолжает обвинять в организации протеста иностранцев и приезжих, хотя в город посетили лишь представители «Открытой России» и не одного известного всей России политика. В регионе, правда, в роли тележурналиста появился рок-музыкант Сергей Шнуров.

Что должны делать оппозиция после обнуления сроков правления Владимира Путина? Как в пору коронавирусных ограничений заставить власть реагировать на протест?

Кризис вертикали власти обсуждаем с председателем партии «Яблоко» Николаем Рыбаковым.

Из Хабаровска с нами в эфире депутат Хабаровской Законодательной Думы от КПРФ Сергей Ильин и глава штаба Навального в регионе Алексей Ворсин.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 27 июля в 19:05