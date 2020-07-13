"Не очень приятный опыт". Система прокторинга и недовольные студенты

Власти Москвы продолжают поэтапную отмену ограничений, введенных в столице в связи распространением коронавируса. С 13 июля, в частности, возобновляется работа образовательных учреждений, студенты вновь могут посещать вузы, абитуриенты и выпускники – сдавать экзамены в очной форме. Во время карантина все занятия и экзамены проводились дистанционно.

В связи с переходом на такой формат обучения российским вузам пришлось решать проблему дистанционной работы со студентами. Для этого использовались так называемые прокторинговые системы, отслеживающие их действия. Опыт показал, что у систем могут быть уязвимые места – прежде всего, это касается сохранности персональных данных учащихся.

Прокторинг – это система, которая позволяет следить за проведением экзамена в онлайн-режиме. Такие системы могут подтверждать личность экзаменуемых, наблюдать за их поведением и следить за экраном студента, чтобы, например, не было открыто лишних и подозрительных вкладок. Существуют три версии прокторинга: когда за проверяемым следит человек, компьютер либо же человек и компьютер одновременно.

При отказе сдавать экзамен в таком формате у них есть два варианта дальнейших действий

Таких систем в мире много: например, ProctorU, ProctorExam, Mettl Online Assessment, Pearson VUE. Среди российских систем известны ProctorEdu и Examus. Для проведения экзаменов такие университеты, как НИУ ВШЭ, РАНХиГС, СПбГУ, выбрали "Экзамус". При этом студентам Вышки объяснили, что при отказе сдавать экзамен в таком формате у них есть два варианта дальнейших действий: либо взять академический отпуск, либо перенести экзамены на осень. О втором варианте руководство образовательной программы тогда предупреждало: не факт, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшится, возможно, осенью тоже придется учиться онлайн.

Обеспокоенные студенты образовательной программы "Иностранные языки и межкультурная коммуникация" написали несколько писем руководству вуза. Студентов прежде всего тревожил тот факт, что у некоторых из них нет возможности обеспечить необходимые условия для сдачи экзамена в системе прокторинга: у кого-то нет домашнего компьютера, у кого-то плохое интернет-соединение.

Это был не очень приятный опыт, мне пришлось пересдавать экзамен из-за технических проблем

Экзамены по большинству предметов отменили, однако основные предметы – английский язык и второй иностранный – руководство решило проводить все равно в "Экзамусе". Технические проблемы с работой в системе, как показала практика, действительно были.

– У меня MacBook Pro, это один из самых мощных ноутбуков. Но, тем не менее, у меня постоянно возникали такие вопросы в голове: а если подвиснет интернет? Потому что у меня Wi-Fi такой же, как и у всех – может спокойно выключиться на время. Из-за этого многие мои одногруппники не смогли сдать экзамен. Им пришлось его пересдавать 30 июня, – говорит студентка Дарья.

– Это был не очень приятный опыт, мне пришлось пересдавать экзамен из-за технических проблем. После скачивания этого приложения у меня слетела лицензия Microsoft, мне пришлось удалить антивирус, так как он не пропускал это приложение, – поддерживает студентка Юнона.

В инструкции к использованию программы действительно указано, что для нормальной работы "Экзамуса" необходимо отключить антивирус.

Это просто коряво написанный софт

– На самом деле, это косяк разработчиков – не должно быть так, потому что все программы, в том числе Office, многое меняют в системе, но они же не требуют отключения антивируса. А вот, скажем, кряк (специальная программа или дополнение к программе для взлома другого программного обеспечения), если ты пользуешься демо-версиями, для них приходится отключать антивирус, потому что такого рода действия являются небезопасными с точки зрения компьютера. Это просто коряво написанный софт, поэтому для того, чтобы его установить, приходится отключать антивирус, – объясняет IT-специалист Владислав.

Еще большая тревога у студентов была по поводу сохранности своих личных персональных данных – система не только имеет доступ к камере, которая следит, как Большой брат, за студентом, но и получает данные о ранее посещенных с компьютера сайтах. Кроме того, для подтверждения личности система просит в качестве удостоверяющего документа показать на камеру паспорт.

– Было очень много опасений. И очень много ребят из моей группы переживали, потому что боялись слива данных, – рассказывает студентка Екатерина.

Мы показываем свой паспорт, при этом не даем согласие на хранение и обработку наших данных

– Мне даже мама говорила: вообще не показывай паспорт, только фотографию. Но я в итоге закрыла подпись закладкой. Понятное дело, что могли куда угодно слить этот паспорт. С другой стороны, мы ведь везде показываем этот паспорт, на ЕГЭ, например, – комментирует Дарья.

– Меня напрягало, что мы показываем свой паспорт, при этом не даем согласие на хранение и обработку наших данных. Но наши видео потом просматриваются и сохраняются, – рассказывает Ангелина, студентка образовательной программы "Журналистика".

8 июня студенты образовательной программы "Юриспруденция" отправили декану факультета права ВШЭ Вадиму Виноградову и академическому руководителю Булату Назмутдинову открытое письмо все с той же просьбой – не проводить экзамены в прокториноговой системе "Экзамус". Главный аргумент студентов – согласие на обработку персональных данных должно даваться без давления, о чем говорится в Федеральном законе "О персональных данных". На тот момент на сайте "Экзамуса" была выложена только англоязычная версия "Политики приватности". В ее первой версии говорилось и о возможной продаже персональных данных. "Таким образом студенты оказываются в ситуации, в которой они вынуждены под угрозой выставления неудовлетворительной оценки дать согласие, в частности, на продажу своих персональных данных службой прокторинга "Экзамус" посторонним лицам", – отметили будущие юристы в своем письме.

Зачем прокторинговой системе информация, какие сайты до экзамена посещал студент – тоже не совсем понятно (разве что узнать, чем интересуется молодежь во внеучебное время). Учитывая, что студенты дают согласие на обработку данных под давлением университета, обработку этих данных можно квалифицировать как нарушение норм о защите частной жизни (ч.1 ст.23, ч.1. ст.24 Конституции России, ст.152.2 Гражданского кодекса, ч.3 ст.63 Закона о связи).

Я не понимаю, откуда у них мой номер, откуда они знают, как меня зовут

После этого открытого письма студенты решили написать в техподдержку "Экзамуса". Им ответил директор самой системы и компании "Электронные платформы" (именно ей принадлежит прокторинговая система) Дмитрий Истомин. Он поблагодарил студентов за внимательность и пообещал, что документ с политикой обработки персональных данных будет размещен на сайте на русском языке (действительно, сейчас на сайте размещена русская версия). Также Истомин заверил, что персональные данные не уйдут "на сторону".

– Директор "Экзамуса" заверил нас, что все будет прозрачно, данные никуда отправляться не будут при совершении и заключении сделок, но никакого фактического подтверждения нам не дали, – комментирует один из студентов ответ Дмитрия Истомина.

Экзамен у студентов-юристов в итоге не отменили. А в первый же день после регистрации в системе некоторым студентам образовательной программы "Иностранные языки и межкультурная коммуникация" и "Журналистика" начали поступать звонки с деловыми предложениями.

– Мне после экзамена начали звонить из разных компаний, мол, "приобретите нашу продукцию", начали звонить те компании, о которых я даже не знала – я не понимаю, откуда у них мой номер, откуда они знают, как меня зовут, – рассказывает студентка Алина.

– После первого же экзамена начали звонить ребятам из разных банков, начали предлагать кредиты, ипотеки, карты – меня это и правда очень смущало. И правда, ребята думали, как правильно пальцы поставить, чтобы не было видно серию и номер паспорта, – описывает ситуацию Екатерина.

Вы показывали свой паспорт и нигде не указывали свой номер мобильного телефона

Возможно, это просто совпадение, однако у студентов этот факт тоже вызвал беспокойство. Учебный офис – в ответ на третье письмо студентов – прокомментировал эту ситуацию следующим образом: "Что касается Ваших звонков: обратите, пожалуйста, внимание на то, что Вы показывали свой паспорт и нигде не указывали свой номер мобильного телефона". Никто в учебном офисе, видимо, не знает, что сим-карты для телефонов покупаются при предъявлении паспорта с занесение в договор (а значит и в электронную базу мобильного оператора) всех его данных.

Помимо возможных проблем с политикой обработки персональных данных, есть и вопросы к использованию биометрии. Согласно новой политике "Экзамуса", помимо прочего, предусмотрена и обработка фотографий студентов. Личное изображение студента относится к сведениям, которые характеризуют физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность (то есть, биометрические персональные данные). Согласно ч.1. ст.11 Закона о персональных данных, биометрические персональные данные могут обрабатываться только при наличии согласия в письменной форме субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 ст.11 Закона о персональных данных. Экзамены с дистанционным контролем к таким исключениям не относится. На образовательной программе "Иностранные языки и межкультурные коммуникации" студенты на это письменного разрешения не давали.

В ответе на официальный запрос Радио Свобода руководство НИУ ВШЭ прокомментировало ситуацию следующим образом:

Мы не сталкивались с несанкционированной передачей персональных данных студентов третьим лицам

"Рынок прокторинга в России пока сформирован слабо, "Экзамус" является лидером рынка онлайн-прокторинга и разработчиком не имеющей аналогов технологии. В России нет других компаний, которые могли бы выполнить на настоящий момент такой объем работ в условиях резкого увеличения масштабов прокторинга в сложившейся ситуации. Именно поэтому университет и выбрал его технологическим партнером для проведения текущей сессии, а также вступительных экзаменов".

На вопрос о возможной утечке персональных данных ответ был прост:

"За время сотрудничества с прокторинговой системой мы не сталкивались с несанкционированной передачей персональных данных студентов третьим лицам".