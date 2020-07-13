Осужденные по делу Гайзера пожаловались в ЕСПЧ

Осужденный на девять лет по делу Гайзера бывший заместитель главы Коми Алексей Чернов подал жалобу в Европейский суд по правам человека. Об этом со ссылкой на адвоката бывшего чиновника сообщает БНК. По данным издания, с жалобой на приговор в ЕСПЧ обратился и главный обвиняемый по делу – бывший глава Коми Вячеслав Гайзер. Его адвокат не подтвердил и не опроверг эту информацию.

В декабре 2019 года в ЕСПЧ обратился бывший начальник управления информации администрации главы республики Павел Марущак, который также осужден по делу Гайзера. Он подал жалобу на содержание в металлических клетках в Басманном и Замоскворецком судах Москвы. По мнению представляющего его интересы юриста, в отношении Марущака была нарушена третья статья Конвенции по правам человека, согласно которой никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию. В начале июня Сыктывкарский городской суд присудил Марущаку 205 тысяч рублей компенсации за бесчеловечные условия перевозки в автозаках по Москве.

Вячеслава Гайзера задержали в 2015 году. По версии следствия, глава республики вместе с ещё несколькими высокопоставленными чиновниками и бизнесменами Коми входил в преступную группу, которая похитила госимущество более чем на три миллиарда рублей. Всего по делу проходили 19 человек. Прокуратура просила для Гайзера 21 год колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов. Но суд приговорил его к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в 160 миллионов рублей.