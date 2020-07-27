Лицом к событию. "Слетелись провокаторы со всей России"

Никаких протестов в Хабаровске нет. А то, что есть - это не протесты, это "мутная вода", в которой ловят рыбку всякие "слетевшиеся провокаторы", как обозначил недовольных новый врио Хабаровского края Михаил Дегтярев. Такова повестка Кремля в отношении жителей края, каждый день выходящих на уличные акции. К каким результатам приведет такая политика? В гостях политик Яков Якубович и политолог Глеб Павловский.
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