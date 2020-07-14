Мэр Хабаровска об акциях за Фургала: "Такие митинги в городе не нужны"

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук назвал "противозаконными" многотысячные митинги в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, которые проходили в течение трёх последних дней.

"Такие митинги в городе не нужны", – заявил чиновник, сообщило издание DVhab.ru. Они, по словам мэра, пагубно влияют на здоровье всех тех, кто принимает в них участие. "Ведь по статистике один носитель коронавируса заражает шестерых-семерых в толпе", – отметил он. "Между тем есть законные способы, через которые можно выражать свои протесты и доносить до власти свои пожелания. А то, что происходит сейчас, – это неразумно и губительно, в первую очередь для своего здоровья", – заявил Сергей Кравчук.

В Хабаровске за три дня прошли четыре многотысячных митинга в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. 11 июля был самый массовый митинг в истории города – количество его участников, по разным данным, оценивали от 10 до 35 тысяч человек.

Сергея Фургала задержали 9 июля и перевезли в Москву. Его дело будет рассматривать Басманный суд. Губернатору предъявлены обвинения в организации двух убийств и покушении на убийство. Фургал вину не признал.

Фургал – один из нескольких руководителей регионов – не единороссов. Он представлял ЛДПР, на данный момент его членство в этой партии приостановлено. Фургал стал главой Хабаровского края 28 сентября 2019 года, на выборах он набрал почти 70 процентов голосов, обойдя кандидата от партии "Единая Россия" Вячеслава Шпорта. По профессии Фургал врач, однако с 1999 года ушёл из медицины и занимался предпринимательской деятельностью. С 2005 года активно участвовал в политической жизни, был депутатом Законодательной думы Хабаровского края, и депутатом двух созывов Госдумы.

На посту губернатора Фургал запомнился сокращением заработных плат и прочих трат на чиновников. Он приостанавливал сомнительные, по его мнению, госзакупки. По его же решению была выставлена на продажу яхта, принадлежащая региональному правительству.

ЛДПР определилась с возможными кандидатами на пост временно исполняющего обязанности главы Хабаровского края после ареста Фургала. Лидер партии Владимир Жириновский выдвинул три кандидатуры: председателя комитета Госдумы по спорту Михаила Дегтярева, председателя комитета Госдумы по экономике и предпринимательству Сергея Жигарева и депутата Андрея Андрейченко. Накануне "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с процессом подбора кандидатур на пост губернатора Хабаровского края, также называл Дегтярёва в числе возможных претендентов на этот пост.