В июне смертность в Москве превысила прошлогоднюю на 41%

В июне смертность в Москве на 41 процент превысила аналогичный показатель прошлого года. В 90 процентов случаях коронавирусная инфекция стала либо основной, либо сопутствующей причиной смерти. Об этом свидетельствуют данные столичного Департамента здравоохранения.

Всего в Москве в июне было зарегистрировано 13 128 смертей. В июне 2019 года в Москве умерли 9 268 человек. В среднем за последние три года в Москве в июне умирали около девяти с половиной тысяч человек.

COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти значится в 3 408 случаях. Это на треть меньше, чем в мае, говорится в сообщении московского департамента здравоохранения.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в мае 2020 года число умерших в России выросло по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 12 процентов. Основной причиной такого роста, по ее словам, стала коронавирусная инфекция. По данным Росстата, непосредственно от COVID-19 с учетом тех, у кого наличие вируса не было подтверждено анализами, умерли 7444 человека.

Российские официальные данные о смертности от COVID-19 вызвали вопросы прессы и экспертов – они существенно ниже, чем в подавляющем большинстве стран мира. Ряд изданий, проанализировав опубликованную статистику о смертности в Москве в апреле, обнаружили, что 70 процентов смертельных случаев в результате заражения коронавирусом не отражены в официальных сводках. После этого российские власти объяснили, что в статистику смертности включаются только те случаи, когда коронавирусная инфекция признана главной причиной смерти пациента.

Статистика федерального штаба по смертности, как правило, корректируются затем в большую сторону Росстатом.