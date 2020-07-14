Сбербанк отстранил от работы сотрудников, обвинённых в насилии 

Сбербанк отстранил от работы руководителя проектов организации Сергея Миненко и SMM-менеджера Руслана Гафарова после обвинений в сексуальном насилии и домогательствах. Сообщается, что они отстранены на время служебной проверки. В Сбербанке подчеркнули, что "относятся к данным обвинениям очень серьёзно и заинтересованы в установлении объективной оценки произошедшего".

13 июля пользовательницы твиттера запустили кампанию, посвящённую сексуальному насилию и домогательствам, в которых они обвинили ряд известных и публичных людей. В участии в изнасиловании были, в частности, обвинены шеф-редактор "МБХ медиа" Сергей Простаков и фоторедактор издания Андрей Золотов, бывшие журналисты, а ныне менеджеры Сбербанка Сергей Миненко и Руслан Гафаров. В регулярных домогательствах обвинили журналиста Russia Today Антона Красовского и ведущего телеканала "Дождь" Павла Лобкова.

Позже Сергей Простаков написал, что не помнит событий, о которых рассказано в твиттере, поскольку был пьян. При этом он подчеркнул, что это его не оправдывает, попросил прощения у всех, "кого обидел или кто счёл его поведение оскорбительным", а также сообщил, что уже полгода "корректирует своё поведение" с психотерапевтом. "Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации", – отметил Простаков. В конце своего поста он объявил об уходе с должности шеф-редактора "МБХ медиа".

О своём увольнении объявил и Андрей Золотов. При этом он утверждает, что секс с девушкой, которая обвинила его в групповом изнасиловании, происходил с её согласия, сам он в нём не участвовал, но "в сложившейся ситуации у него нет возможности оправдаться".

Извинился и Павел Лобков. Он подчеркнул, что "вырос в то время, когда студентки жили с преподавателями, а обнять коллегу на дружеской вечеринке или даже поцеловать считалось нормой". В своём фейсбуке Лобков написал, что "границы телесной неприкосновенности" остались для него "на уровне 2000-х годов, когда приставания считали милой игрой".

При этом он отметил, что это не оправдывает его. "Я не заметил, что пришла новая этика с её новыми определениями телесных границ и неприкосновенности", – написал Лобков, принеся извинения всем, кому его "фривольное поведение причинило дискомфорт и кто набрался мужества теперь рассказать об этом публично, анонимно или под псевдонимом". Также журналист извинился перед руководством и подписчиками телеканала "Дождь", предложив им решить его судьбу. Вместе с тем Лобков подчеркнул, что никогда не использовал насилия, шантажа или служебного положения.

Во вторник журналистка Леся Рябцева обвинила в сексуальном насилии оппозиционера и московского муниципального депутата Илью Яшина, а также его лучшего друга, имя которого она не назвала. Рябцева сообщила, что позже у неё был диагностирован "посттравматический синдром". Ранее Рябцева обвиняла в харассменте главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова, помощницей которого она проработала в течение двух лет.