Шеф-редактор "МБХ медиа" уволился после обвинений в домогательствах

Журналист Сергей Простаков объявил об уходе с поста шеф-редактора издания "МБХ медиа" после обвинений в сексуальных домогательствах.

"В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором "МБХ медиа"", — написал Простаков в телеграме. Он просит прощения у тех, кого обидел или кто счёл его поведение оскорбительным и раскаивается в своём поведении. "Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации", - отметил Простаков.

13 июля несколько пользовательниц твиттера написали о сексуальных домогательствах с его стороны. Они рассказали, что журналист трогал их, приставал к ним. Сотрудница "Правозащиты Открытки" Валентина Дехтяренко опубликовала несколько анонимных скриншотов с рассказами о домогательствах Простакова к трем девушкам, среди которых были подчинённые.

Редактор "Ленты.ру" Виктория Кузьменко написала, что несколько лет назад Простаков присутствовал при групповом изнасиловании девушки во время вечеринки в его квартире. Кузьменко добавила, что об этой истории она узнала со слов своего бывшего молодого человека, фотографа "МБХ медиа" Андрея Золотова. Сам Золотов называет эти события шестилетней давности "групповым сексом по обоюдному согласию" и отрицает, что участвовал в этом. Простаков сказал , что не помнит эти события, так как был пьян.

В понедельник в твиттере появилось сразу несколько сообщений про сексуальные домогательства со стороны мужчин, которые работали или продолжают работать в российских СМИ. Среди тех, против кого выдвинули обвинения, кроме Сергея Простакова, были фоторедактор "МБХ медиа" Андрей Золотов, бывший сотрудник "Открытой России" Руслан Гафаров, журналист Сергей Миненко (оба сейчас работают в Сбербанке), журналист RT Антон Красовский и ведущий "Дождя" Павел Лобков.

В 2018 году из-за обвинений в домогательствах с должности главного редактора "Медузы" ушел Иван Колпаков. Вместе с этим он отказался признавать обвинения. Он вернулся на пост спустя четыре месяца. Совет директоров издания не нашел оснований для его отстранения.