Под Томском задержан подозреваемый в экстремизме Свидетель Иеговы

В городе Северске Томской области задержан предполагаемый руководитель местной ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Его обвиняют в руководстве деятельностью экстремистской организации. Об этомсообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.
По данным следствия, с июля 2017 года по настоящее время в Северске группа жителей вела деятельность местной общины Свидетелей Иеговы, заведомо зная о запрете таких организаций Верховным судом России.
В сообщении ведомства отмечается, что члены запрещённой религиозной организации проводили закрытые конспиративные собрания, распространяли экстремистскую литературу, а также привлекали новых участников из числа жителей города Северска.
Для расследования дела создана группа из пяти следователей и следователя-криминалиста.
Максимальное наказание по статье "Организация деятельности экстремистской организации" - до 10 лет лишения свободы.
- В 2017 году Верховный суд России признал религиозную организацию "Свидетели Иеговы" экстремистской и запретил её деятельность в стране. Правозащитный центр "Мемориал" отметил, что в решении суда "не было приведено ни одного факта нарушения верующими общественного порядка, проявления агрессии или насилия с их стороны, а также свидетельств, что их деятельность угрожала безопасности Российской Федерации".
- В декабре 2018 года Владимир Путин на встрече с членами президентского Совета по правам человека назвал признание "Свидетелей Иеговы" экстремистами "чушью", заявив, что они тоже христиане и преследовать их не за что.
- Тем не менее сотни Свидетелей Иеговы подверглись уголовному преследованию, десятки были приговорены к реальным срокам заключения по обвинению в организации экстремистской деятельности. Многие из арестованных верующих жаловались на пытки во время допросов.
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