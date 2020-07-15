Под Томском задержан подозреваемый в экстремизме Свидетель Иеговы

В городе Северске Томской области задержан предполагаемый руководитель местной ячейки запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Его обвиняют в руководстве деятельностью экстремистской организации. Об этомсообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

По данным следствия, с июля 2017 года по настоящее время в Северске группа жителей вела деятельность местной общины Свидетелей Иеговы, заведомо зная о запрете таких организаций Верховным судом России.

В сообщении ведомства отмечается, что члены запрещённой религиозной организации проводили закрытые конспиративные собрания, распространяли экстремистскую литературу, а также привлекали новых участников из числа жителей города Северска.

Для расследования дела создана группа из пяти следователей и следователя-криминалиста.

Максимальное наказание по статье "Организация деятельности экстремистской организации" - до 10 лет лишения свободы.