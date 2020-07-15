Заместитель гендиректора "Почты России" по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергей Емельченков задержан правоохранительными органами, пишет издание TAdviser со ссылкой на источники. У него проведены обыски по делу о картельном сговоре.

В "Почте России" сообщили, что дело возбудили в московском управлении Следственного комитета, и подтвердили, что подозреваемым является Емельченков. По данным TAdviser, следственные мероприятия также прошли у целого ряда ИТ-поставщиков "Почты России": в компаниях "Национальная компьютерная корпорация" (НКК), Merlion, "Инфосистемы Джет", "Ай-Теко", "Техносерв", Maykor, "Софтлайн". Источник издания утверждает, что в рамках дела также задержан президент НКК Александр Калинин.

Емельченков работает в "Почте России" с 2013 года. До прихода в эту компанию был заместителем генерального директора по ИТ ЗАО "РЕНОВА-финанс", генеральным директором ЗАО "КЭС-Энергосбыт".

НКК — крупнейший по выручке ИТ-холдинг в России, в состав которого входят производитель компьютерной техники "Аквариус", дистрибьютор оборудования OCS, системный интегратор "Систематика". Владелец компании — Александр Калинин — ранее работал в Федеральном агентстве правительственной связи и информации (расформировано в 2003 году) и был советником министра связи по вопросам информатизации.