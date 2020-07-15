В Хабаровске началось шествие в поддержку арестованного губернатора

Жители Хабаровска пятый день подряд вышли на шествие в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Трансляцию с места событий ведёт региональны штаб политика Алексея Навального.

Демонстрация проходит по центральным улицам города, звучат лозунги "Своих не бросаем" и "Хабаровск мы спасам". Акция не была согласована с городскими властями, однако полицейские и сотрудники Росгвардии не вмешиваются в события.

Перед началом шествия в центре города состоялся митинг в поддержку губернатора, передаёт "ДВХАБ".

Перед мероприятием правительство региона выступило с обращением, с просьбой прекратить акции протеста из-за опасности распространения коронавируса.