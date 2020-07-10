Суд арестовал хабаровского губернатора Сергея Фургала

Басманный суд Москвы арестовал до 9 сентября губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передаёт корреспондент газеты “Коммерсантъ”. Чиновник подозревается в организации двух убийств и покушении на убийство в середине двухтысячных годов.

Фургал — один из нескольких руководителей регионов-не единороссов. Он представляет ЛДПР. В 2018 году он выиграл протестное голосование в регионе, победив действующего губернатора Вячеслава Шпорта. В первом туре он опередил его на 675 голосов, во втором — больше чем на 40 процентов. Электоральные аналитики обратили внимание на то, что в Хабаровском крае, по всей видимости, не было массовых вбросов на голосовании по поправкам в Конституцию.

До победы на выборах чиновник был депутатом Госдумы, а до того занимался бизнесом. 9 июля он был задержан на выходе из своего дома и доставлен в Москву. По данным "Коммерсанта", его подозревают в организации убийства двух бизнесменов в Хабаровском крае 2004 и в 2005 годах и в покушении на амурского предпринимателя в 2005 году.

Губернатор свою вину отрицает. Его защита намерена обжаловать арест. Жена одного из предполагаемых свидетелей по его делу жаловалась, что на него оказывается давление со стороны следствия.

Заседания суда по аресту Фургала прошло в закрытом режиме. Следователь заявил, что губернатору поступают заявления о возможных угрозах. Чиновник сказал, что ему не известно, чтобы ему кто-то угрожал.