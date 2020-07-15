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В центре Москвы началась акция "Нет вечному Путину". ТРАНСЛЯЦИЯ

Один из протестующих на Пушкинской площади в Москве 

В центре Москвы на Пушкинской площади началась акция "Нет вечному Путину", организованная участниками кампании против поправок к Конституции России. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что к семи часам вечера, времени начала мероприятия, на площади собрались около двухсот человек. Также на площади дежурят сотрудники Росгвардии, вокруг неё стоят автозаки.

Организаторы акции подавали заявку на её проведение в мэрию Москвы. Они планировали потребовать отменить результаты голосования по поправкам в Основной закон страны. Однако власти не согласовали митинг.

В связи с этим заявители решили провести акцию в формате встречи граждан и сбора подписей, предупредив всех, кто собирается прийти на площадь, что полиция всё равно может счесть встречу за несогласованный митинг и начать задержания.

Одновременно с акцией на Пушкинской площади в Москве схожая акция проходит в Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы.

  • Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
  • По результатам голосования, если верить официальным данным Центральной избирательной комиссии, за поправки высказались почти 78 процентов россиян, чуть больше 21 процента высказались против. Явка составила около 65 процентов. Оппозиция заявляет о беспрецедентных фальсификациях во время голосования и не признаёт его результатов.
  • После одобрения в Основном законе страны установлен приоритет российской Конституции над международным правом и произошло "обнуление" президентских сроков, которое позволяет Владимир Путину ещё дважды избираться на пост главы страны. Также перераспределены полномочия между ветвями власти – президент получил ещё больше полномочий, чем сейчас.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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