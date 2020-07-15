В центре Москвы началась акция "Нет вечному Путину". ТРАНСЛЯЦИЯ

В центре Москвы на Пушкинской площади началась акция "Нет вечному Путину", организованная участниками кампании против поправок к Конституции России. Радио Свобода ведёт прямую трансляцию.

Корреспондент Радио Свобода сообщает, что к семи часам вечера, времени начала мероприятия, на площади собрались около двухсот человек. Также на площади дежурят сотрудники Росгвардии, вокруг неё стоят автозаки.

Организаторы акции подавали заявку на её проведение в мэрию Москвы. Они планировали потребовать отменить результаты голосования по поправкам в Основной закон страны. Однако власти не согласовали митинг.

В связи с этим заявители решили провести акцию в формате встречи граждан и сбора подписей, предупредив всех, кто собирается прийти на площадь, что полиция всё равно может счесть встречу за несогласованный митинг и начать задержания.

Одновременно с акцией на Пушкинской площади в Москве схожая акция проходит в Санкт-Петербурге на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой улицы.