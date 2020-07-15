Главреда "Медиазоны" оштрафовали на 15 тыс за пикет в поддержку Ильи Азара

Тверской районный суд Москвы оштрафовал главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова на 15 тысяч рублей за участие в одиночном пикете в поддержку журналиста Ильи Азара. Суд посчитал, что пикет был "скрытой формой коллективного публичного мероприятия" и признал Смирнова виновным в нарушении правил проведения митингов.

Ранее Смирнову пришло уведомление о штрафе в 4 тысячи рублей за нарушение режима "повышенной готовности", введённого мэром Москвы Сергеем Собяниным в связи с пандемией коронавируса.

Журналист и московский муниципальный депутат Илья Азар был арестован 28 мая на 15 суток за одиночный пикет в поддержку основателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, в отношении которого возбуждены три уголовных дела. В тот же день в Москве возле здания МВД началась серия одиночных пикетов в поддержку Азара. Десятки участников акции были задержаны полицией, почти половина из них - журналисты.

В среду Таганский суд Москвы оштрафовал за пикет в поддержку Азара муниципального депутата Юлию Галямину на 200 тысяч рублей. Её признали виновной в повторном нарушении правил проведения публичных мероприятий.