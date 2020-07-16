Число заболевших COVID-19 в России превысило 750 тысяч

В России за последние сутки выявили 6428 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией. Общее число инфицированных превысило 750 тысяч.

Больше всего заболевших в Москве – 531 человек за сутки. Это самый низкий суточный прирост с начала апреля. Последние 10 дней в городе ежедневно регистрировали от 600 пациентов с COVID-19. Всплеск заражений зарегистрирован в Свердловской области, где за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 349 жителей региона. Таким образом, область вышла на второе место в России по числу новых выявленных случаев.

За минувшие сутки умерли еще 167 пациентов с COVID-19. Общее число летальных исходов приближается к 12 тысячам.

Эта статистика не соответствует сведениям Росстата и подвергается сомнению демографами. По их оценке, речь может идти о смертности в три раза выше, чем считает оперативный штаб.