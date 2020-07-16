Адвокаты Светланы Прокопьевой обжаловали решение суда

Защита псковской журналистки Светланы Прокопьевой подала апелляционную жалобу на приговор окружного военного суда, который признал Прокопьеву виновной в оправдании терроризма и оштрафовал на 500 тысяч рублей. Об этом "Север.Реалии" сообщил адвокат Тумас Мисакян.

Защита не согласна с приговором, считает его незаконным и необоснованным. Суд основал свои выводы на противоречивых результатах лингвистических экспертиз, безосновательно отверг все доводы в защиту Прокопьевой, – сказал Мисакян.

Другой адвокат журналистки Виталий Черкасов отметил, что защита не согласна с выводом суда о том, что Прокопьева частично признала вину. Журналистка признавала авторство колонки, которая легла в основу уголовного дела, что, по мнению адвокатов, не является частичным признанием вины.

Приговор Прокопьевой может привести к нарушению статьи 10 Конвенции о защите прав человека "Право на свободу выражения мнения", поскольку её уголовное преследование связано с выражением мнения", заявил адвокат.

Светлану Прокопьеву признали виновной в оправдании терроризма из-за колонки в СМИ с размышлениями о причинах теракта в здании ФСБ по Архангельской области. Обвинение требовало приговорить журналистку к шести годам колонии, но суд оштрафовал её на 500 тысяч рублей. В резолютивной части решения суда говорится о частичном признании вины Прокопьевой, хотя во время заседания журналистка не признавала себя виновной.

Журналисты объединения "Синдиката-100" потребовали полностью оправдать Прокопьеву, считая, что её осудили за профессию, а приговор суда – это "предупреждение всем, кто в этой профессии работает".