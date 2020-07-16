Пандемия коронавирусной инфекции нового типа стала поводом создать и протестировать технологию массовой слежки в России. Об этом свидетельствует доклад правозащитного центра “Агора" о нарушении прав граждан на частную жизнь во время эпидемии.

Правозащитники отметили шесть отдельных технологий сбора и проверки сведений о частной жизни граждан, которые вместе погружают граждан в мир тотальной слежки. В 12 регионах России были внедрены системы распознавания лиц. В 23 регионах и аннексированном Севастополе — цифровые пропуска. За гражданами следили с помощью геолокации и дифференцировали их права так, как хотелось властям.

При этом государство не продемонстрировало возможности ответственно отнестись к хранению собранной информации, отмечается в докладе. Как минимум в 18 регионах произошли утечки персональных данных граждан или их диагнозов. Например, в Иркутской области в социальных сетях появилась информация о семье, в которой после возвращения из-за границы коронавирусом заразился 7-летний мальчик.

Власти почти половины российских регионов предоставили чрезвычайные полномочия, включающие возможность вмешиваться в частную жизнь граждан, людям, не имеющим на это права, отмечается в докладе.

Например, в 40 регионах с учётом аннексированного Крыма, власти привлекали к борьбе с нарушителями самоизоляции различные ветеранские организации, казаков, курсантов, чиновников и учителей. Особые полномочия, не предусмотренные законодательством, получали медицинские работники, спасатели, таксисты и казаки.

В ряде случаев это приводило к дискриминации уязвимых групп — например, как минимум в Рязанской и Свердловской областях казаки выслеживали жителей азиатского происхождения, что можно расценить как запрещённое международными соглашениями этническое профилирование.

В докладе отмечается, что нарушение некоторых прав граждан со стороны допускается российским законодательством только при введении режима Чрезвычайной ситуации. Однако власти им не воспользовались, а значит в будущем накопленные во время карантина опыт и ресурсы могут быть развёрнуты при любых нештатных обстоятельствах — от техногенной катастрофы, до массовых акций протеста.