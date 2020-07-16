"Медуза" рассказала о "мрачных" соцопросах ФСО для президента

Владимир Путин получает от Федеральной службы охраны соцопросы, показывающие “мрачную” обстановку в обществе, сообщает издание “Медуза”. Им доверяет и один из самых влиятельных силовиков – секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. Опросы рассказывают о доверии к ключевым политикам и сигнализируют об основных угрозах действующей власти.

ФСО обладает собственной социологической службой, доставшейся ей по наследству от Федерального агентства правительственной связи и информации – спецслужбы, ликвидированной в 2003 году. Анализом социологических исследований, публикаций и статистики занимается Управление информационных систем Службы специальной связи и информации, расположенное в высотном здании напротив цирка на проспекте Вернадского в Москве.

ФСО интересуется у граждан их отношением к президенту, правительству, парламенту, партиям, губернаторам. Кроме того, в каждом отдельно взятом регионе замеряют отношение к ключевым местным политикам. Источник, близкий к бывшему чиновнику Администрации президента, рассказал изданию, что в ведомстве считают, что социология ФСО проводится без корректировок на желание начальства.

Данные, которые предоставляет спецслужба, гораздо менее позитивны для власти, чем заказанные у социологических фондов. Бывший сотрудник Администрации президента рассказал изданию, что социология от службы охраны даёт “мрачную картину, может, даже слишком мрачную” и что он предпочитал усреднять её с опросами Всероссийского центра изучения общественного мнения. Близкий к правительству неназванный собеседник “Медузы” говорит, что у спецслужбы более пессимистичные и усреднённо-плохие цифры, чем получают ВЦИОМ и Фонд общественного мнения. Ещё один источник “Медузы” говорит, что социологи ФСО считают себя “оком государевым” и предпочитают сигнализировать об угрозах “более выпукло”.

В своих опросах служба опирается на огромную выборку в десятки тысяч человек, в то время как гражданские службы чаще всего ограничиваются выборкой в две-пять тысяч. Социолог “Левада-центра” Ольга Караева отмечает в комментарии изданию, что такие большие выборки не нужны для правильно построенных опросов. Собеседники издания среди чиновников отмечают, что скептически относятся к аналитике федеральной службы. А другим социологам трудно комментировать эти опросы, потому что они секретны.