Близкие родственники назначенных губернаторами охранников президента России Владимира Путина стали успешными бизнесменами, — следует из расследования издания “Проект”. Несколько лет назад глава государства стал назначать руководителями регионов сотрудников Федеральной службы охраны. Из четырёх человек, на постах остались только двое. Их близкие хорошо зарабатывают на работе с государством и госкомпаниями.

Дмитрий Миронов был назначен губернатором Ярославской области в 2016 году. В 2017 году его избрали на этот пост на выборах. С того же года его брат Евгений стал совладельцем “СК Рустрест”, крупного строительного подрядчика с годовой выручкой в 2,7 миллиарда рублей, пишет “Проект”. Эта компания реставрировала четыре главных московских вокзала — Павелецкий, Ленинградский, Белорусский и Ярославский. Компания обслуживает государственные РЖД и “Газпром”. Она реконструировала Малое кольцо Московской железной дороги, превращённой в пассажирскую ветку при мэре Сергее Собянине. У брата губернатора так же появился совместный бизнес с членом списка самых богатых россиян Виктором Харитониным, пишет “Проект”. Судя по названию, бизнес компании может быть связан с медициной, но чем именно она занимается — издание не пишет.

Отец Мироновых Юрий совладелец двух ЧОПов: “Гард Сервис XXI” и ЧОП “Сатурн”, пишет “Проект”. “Сатурн” в 2018 году заключил договор на охрану транспортной инфраструктуры с московским ГБУ “Гормост” на 34,6 млн рублей, а в 2019 с ними же — ещё на 35 млн рублей.

Женщина с таким же именем, как у жены Миронова — Татьяна Ляй, — живёт в квартире в Москве, которую “Проект” оценил в 27 миллионов рублей. Она расположена в престижном районе Москвы Сокол в доме с двухуровневыми апартаментом и окнами в пол. При этом доход Миронова за последние пять лет не превышал 3,2 миллиона рублей в год, отмечает издание.

Алексей Дюмин возглавил Тульскую область в феврале 2016 года. До этого он занимал пост заместителя министра обороны и получил звание Героя России, предположительно, за спецоперацию по эвакуации бывшего президента Украины Виктора Януковича в Москву (сам чиновник это отрицает).

Тридцатипятилетний брат губернатора Артём Дюмин начинал с работы инструктором по теннису, но к 2014 году стал успешным строителем, — пишет “Проект”. Он занимается элитной недвижимостью в самых дорогих районах Москвы и входит в совет директоров СК “Олимпийский”, принадлежащего миллиардерам Году Нисанову и Зараху Илиеву. Его структура строит пятизвездочный отель в парке “Зарядье”, — отмечает издание.

В 2016 году телеканал “Дождь” обнаружил в Москве квартиру полного тёзки Дюмина площадью 344 квадратных метра. По оценке журналистов, рыночная стоимость квартиры тогда составляла до 700 миллионов рублей. Губернатор находится на государственной службе с 1994 года и никогда не занимался бизнесом, отмечал канал.

Кроме Дюмина и Миронова ещё двое охранников Путина были назначены губернаторами. Глава МЧС Евгений Зиничев около трёх месяцев руководил Калининградской областью. Ему не понравилась работа и он уговорил Кремль перевести себя на другую должность, уверены собеседники "Проекта". Сергей Морозов восемь месяцев был руководителем Астраханской области, но был отправлен в отставку. Ряд СМИ писали о том, что он не нашёл языка с местными элитами и мог проиграть выборы. "Проект" утверждает, что Путин уволил охранника, получив от местных правоохранительных органов видео с ним из ресторана, где обычно ФСБ снимает бизнесменов с женщинами.