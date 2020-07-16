"В Хабаровске вышли, а мы?". Как задерживали противников поправок в Москве

Более ста человек были задержаны в среду вечером в центре Москвы после акции "Нет вечному Путину". Мероприятие было организовано устроителями кампании против поправок в конституцию России. Большинство задержанных, среди которых оказались и случайные прохожие, к утру четверга отпустили.

На акцию на Пушкинской площади к семи часам вечера в среду собралось несколько сот человек, чтобы поставить подписи под требованием отменить поправки в конституцию. Изначально организаторы акции подавали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга, однако власти его не согласовали. Тогда заявители решили провести акцию в формате встречи граждан и сбора подписей, предупредив всех, кто собирался прийти на площадь, что полиция может расценить встречу как несогласованный митинг и начать задержания.

Некоторое время акция проходила спокойно, однако спустя два часа часть её участников отправились в стихийное шествие. Дорогу им перекрыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Начались задержания. Силовики действовали жестко.

Муниципальный депутат Юлия Галямина, (которую за несколько часов до этого Таганский суд оштрафовал на 200 000 рублей), была на Пушкинской площади вместе с дочерью и уже собиралась уходить, но в этот момент была задержана полицией.

"Меня уже задержали после того, как все совсем закончилось, просто нужно было вовремя идти домой, а мы решили погулять еще чуть-чуть по центру. В принципе, основная часть людей пришли, подписались и ушли, вполне себе хорошо и мирно провели время. И я была рада, что так произошло, даже в каком-то интервью поблагодарила московскую власть за то, что они адекватно себя повели. Но, видимо, адекватности ждать не приходится".

Юлию Галямину, так же как и других задержанных отпустили из отделения полиции без составления протокола. Муниципальный депутат, говорит, что полицейские в основном делали свою работу, а жестокость исходила от сотрудников второго оперативного полка.

У меня шаблон, я просто одинаковые протоколы всем выписываю

"В отделении обычные полицейские делали свою работу. А вот второй оперполк вел себя очень неприлично. В отделение не пускали адвокатов, и это, конечно, нарушение, но как только второй оперполк уехал, тут же пустили адвокатов. Правда, вмешалась и ОНК".

Среди задержанных оказался и социолог Борис Кагарлицкий. По его мнению при задержаниях силовики, как правило не утруждают себя логическими объяснениями и следованию закону.

"Наши силовики никогда ничего не мотивируют и даже не объясняют. Более того, если вы потом посмотрите на протоколы, которые были потом составлены, они все одинаковые. Мы разговаривали там с девушкой, которая их составляла, и она говорит: "Ну, как же, у меня шаблон, я просто одинаковые протоколы всем выписываю". Поэтому даже невозможно сказать, был ли кто-то предположительно в чем-то виноват, и к кому какие претензии выдвигаются. Просто есть некий один текст, который вписывается во все протоколы задержанных, в том числе и людей, которые могли просто проходить мимо. И поэтому, в общем, объяснить мотивацию силовиков конкретными какими-то действиями задержанных бессмысленно.

Вместе с задержанными сначала в автозаке, а потом и в отделении полиции в московском районе Марьино оказалась член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Хотя по закону правоохранители обязаны были сообщить о задержании главе комиссии.

"Оказалось, что есть такая норма, по которой, во-первых, надо было сразу проинформировать, если я задержана, и это не было сделано. Поэтому меня отпустили из отдела полиции без какого-либо протокола, без бумаги, извинились. Но фактически я в 10 вечера была задержана и только в начале пятого ушла из отдела полиции, то есть шесть с лишним часов меня продержали фактически несвободной".

Социолог Борис Кагарлицкий отмечает, что на акции на Пушкинской площади молодых людей было заметно больше, нежели представителей старшего поколения.

- Очень большая часть пришедших – московская молодежь. Причем очень интересно, что они представляли очень разные социальные и даже культурные слои московского общества. Им стало скучно в какой-то момент, потому что люди подходили, подписывали петицию против признания результатов голосования, которое, на мой взгляд и на взгляд организаторов петиции, сугубо сфальсифицировано, и те, кто подписывал, уходил, а молодежь стояла. Через какое-то время они закричали: "Пойдем гулять", - и вышли с Пушкинской площади. Это была абсолютно новая молодежь, я там не видел политических активистов. С площади вышло человек 300 примерно , вряд ли больше, а к концу шествие уже достигло примерно полутора тысяч. И в этот момент, естественно, его начали разгонять.

-В лозунгах, под которыми шли по бульварам молодые люди в Москве, явно читалась отсылка к протестам в Хабаровске. Почему столица, раньше считавшаяся центром протестных настроений сегодня проигрывает Дальнему Востоку?

- Потому что главная причина недовольства – это социальная и экономическая политика власти, которая вызывает уже у людей в регионах просто бешенство. И тут действительно сочетаются политические и экономические, и даже, я бы сказал, культурные факторы. Политика федеральной власти просто очень обижает людей в регионах, помимо всего прочего, оскорбляет и унижает их. И надо при этом добавить, конечно, что восток России – это не то же самое, что центральная полоса и даже не то же самое, что Москва и Санкт-Петербург. Потому что на востоке России немножко другая социальная структура, другая культура, другая традиция, другие люди. И в общем, когда задели Дальний Восток, то было понятно, что с этими людьми в такие игры играть не надо. И тут уже не важно, хорош Фургал или плох, люди защищают свое право на выбор и свое право на то, чтобы решать собственную судьбу.

- А у москвичей и петербуржцев нет такого выбора?

- Есть, конечно, но у москвичей, может быть, больше политики, зато меньше достоинства. Вот я могу так сформулировать. То есть люди, которые выходят в Хабаровске, они выходят не как политические активисты, ими движет чувство обиды и желание заставить федеральный центр все-таки с собой считаться, в том числе и в социально-экономических вопросах. Это действительно реальная основа массовых протестов. А Москва гораздо более благополучна, гораздо более идеологизирована, и в Москве вы можете собрать либеральный митинг, можете собрать левых, можете собрать патриотов, а вот просто собрать граждан, которые возмущаются тем, что творится в стране, в общем-то, гораздо труднее. Но я думаю, что Москва понемногу протесты подхватит просто потому, что вчера это было видно, что людям начало казаться просто постыдным то, что происходит. Пока подписывали эту петицию, я ходил по площади, и молодежь говорила: "Вот, люди в Хабаровске вышли, а что же мы?" И потом пошло шествие.

Юлия Галямина обращает внимание на поведение российской оппозиции, которая несколько отстранилась от протестных акций.

"Сейчас понятно, что ситуация довольно сложная, большинство оппозиционеров решили, обнуление Путина – это нормально, пускай все продолжается, как есть. На мой взгляд, это позиция неверная, и с этим надо бороться, продолжая отстаивать свою позицию, что голосование было необъективным. Поэтому мы ее отстаиваем, но, конечно, довольно тяжело, когда кругом все молчат и не участвуют. Я надеюсь, в конце концов, коллеги все-таки вернутся к активностям".

"Мама, я ничего не делала, я просто вышла из бара! Причем тут конституция?!"

В 2011 году после задержаний людей аполитичных, оказавшихся случайно в автозаках, число недовольных выросло. Сейчас, под горячую руку силовиков снова попали случайные люди. Марина Литвинович стала свидетелем того, как политика вдруг вмешалась в жизнь молодых людей, хотя до этого их совершенно не интересовала.

"Вчера была забавная ситуация, - говорит Литвинович, - среди тех 11 человек, которых случайно задержали и поместилив наш автозак , было шесть девочек-припевочек, им по 19-20 лет, и они совершенно не поняли, что произошло. Эти девочки начали звонить мамам и говорить: "Мама, я ничего не делала, я просто вышла из бара, я не участвовала ни в какой акции!" Ну, и пока девочки эти ехали в автозаке, мы успели им все рассказать, как устроена нынче жизнь. Потому что вошли они со словами: "Какая конституция? Мы ее даже не знаем? Причем тут конституция". …" Их родители конечно, приехали в ОВД Марьино, и как мне потом рассказали, пытались добиться, чтобы их пустили к задержанным детям, их не пустили, но выяснилось в результате, что родители голосовали тоже против поправок. Конечно, в силу их молодости, они начинают вести такую свободную жизнь, но неожиданно реальная жизнь показывает им, что политика их тоже касается".

Одновременно с московской аналогичная акция проходила в Петербурге в виде сбора подписей против поправок к Конституции. Вечером в среду более 3 тысяч человек выстроились в очередь на Невском проспекте. Полиция не препятствовала пришедшим выразить свою позицию. Акция завершилась без задержаний.

Акция продолжалась 4 часа.