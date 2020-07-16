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Политика

"В Хабаровске вышли, а мы?". Как задерживали противников поправок в Москве

Акция против поправок к Конституции 15 июля 2020 года

Более ста человек были задержаны в среду вечером в центре Москвы после акции "Нет вечному Путину". Мероприятие было организовано устроителями кампании против поправок в конституцию России. Большинство задержанных, среди которых оказались и случайные прохожие, к утру четверга отпустили.

На акцию на Пушкинской площади к семи часам вечера в среду собралось несколько сот человек, чтобы поставить подписи под требованием отменить поправки в конституцию. Изначально организаторы акции подавали заявку в мэрию Москвы на проведение митинга, однако власти его не согласовали. Тогда заявители решили провести акцию в формате встречи граждан и сбора подписей, предупредив всех, кто собирался прийти на площадь, что полиция может расценить встречу как несогласованный митинг и начать задержания.

Некоторое время акция проходила спокойно, однако спустя два часа часть её участников отправились в стихийное шествие. Дорогу им перекрыли сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Начались задержания. Силовики действовали жестко.

"Нет вечному Путину!": задержания на акции
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"Нет вечному Путину!": задержания на акции

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Муниципальный депутат Юлия Галямина, (которую за несколько часов до этого Таганский суд оштрафовал на 200 000 рублей), была на Пушкинской площади вместе с дочерью и уже собиралась уходить, но в этот момент была задержана полицией.

"Меня уже задержали после того, как все совсем закончилось, просто нужно было вовремя идти домой, а мы решили погулять еще чуть-чуть по центру. В принципе, основная часть людей пришли, подписались и ушли, вполне себе хорошо и мирно провели время. И я была рада, что так произошло, даже в каком-то интервью поблагодарила московскую власть за то, что они адекватно себя повели. Но, видимо, адекватности ждать не приходится".

Юлию Галямину, так же как и других задержанных отпустили из отделения полиции без составления протокола. Муниципальный депутат, говорит, что полицейские в основном делали свою работу, а жестокость исходила от сотрудников второго оперативного полка.

У меня шаблон, я просто одинаковые протоколы всем выписываю

"В отделении обычные полицейские делали свою работу. А вот второй оперполк вел себя очень неприлично. В отделение не пускали адвокатов, и это, конечно, нарушение, но как только второй оперполк уехал, тут же пустили адвокатов. Правда, вмешалась и ОНК".

Среди задержанных оказался и социолог Борис Кагарлицкий. По его мнению при задержаниях силовики, как правило не утруждают себя логическими объяснениями и следованию закону.

"Наши силовики никогда ничего не мотивируют и даже не объясняют. Более того, если вы потом посмотрите на протоколы, которые были потом составлены, они все одинаковые. Мы разговаривали там с девушкой, которая их составляла, и она говорит: "Ну, как же, у меня шаблон, я просто одинаковые протоколы всем выписываю". Поэтому даже невозможно сказать, был ли кто-то предположительно в чем-то виноват, и к кому какие претензии выдвигаются. Просто есть некий один текст, который вписывается во все протоколы задержанных, в том числе и людей, которые могли просто проходить мимо. И поэтому, в общем, объяснить мотивацию силовиков конкретными какими-то действиями задержанных бессмысленно.

Вместе с задержанными сначала в автозаке, а потом и в отделении полиции в московском районе Марьино оказалась член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Марина Литвинович. Хотя по закону правоохранители обязаны были сообщить о задержании главе комиссии.

"Оказалось, что есть такая норма, по которой, во-первых, надо было сразу проинформировать, если я задержана, и это не было сделано. Поэтому меня отпустили из отдела полиции без какого-либо протокола, без бумаги, извинились. Но фактически я в 10 вечера была задержана и только в начале пятого ушла из отдела полиции, то есть шесть с лишним часов меня продержали фактически несвободной".

Социолог Борис Кагарлицкий отмечает, что на акции на Пушкинской площади молодых людей было заметно больше, нежели представителей старшего поколения.

- Очень большая часть пришедших – московская молодежь. Причем очень интересно, что они представляли очень разные социальные и даже культурные слои московского общества. Им стало скучно в какой-то момент, потому что люди подходили, подписывали петицию против признания результатов голосования, которое, на мой взгляд и на взгляд организаторов петиции, сугубо сфальсифицировано, и те, кто подписывал, уходил, а молодежь стояла. Через какое-то время они закричали: "Пойдем гулять", - и вышли с Пушкинской площади. Это была абсолютно новая молодежь, я там не видел политических активистов. С площади вышло человек 300 примерно , вряд ли больше, а к концу шествие уже достигло примерно полутора тысяч. И в этот момент, естественно, его начали разгонять.

-В лозунгах, под которыми шли по бульварам молодые люди в Москве, явно читалась отсылка к протестам в Хабаровске. Почему столица, раньше считавшаяся центром протестных настроений сегодня проигрывает Дальнему Востоку?

- Потому что главная причина недовольства – это социальная и экономическая политика власти, которая вызывает уже у людей в регионах просто бешенство. И тут действительно сочетаются политические и экономические, и даже, я бы сказал, культурные факторы. Политика федеральной власти просто очень обижает людей в регионах, помимо всего прочего, оскорбляет и унижает их. И надо при этом добавить, конечно, что восток России – это не то же самое, что центральная полоса и даже не то же самое, что Москва и Санкт-Петербург. Потому что на востоке России немножко другая социальная структура, другая культура, другая традиция, другие люди. И в общем, когда задели Дальний Восток, то было понятно, что с этими людьми в такие игры играть не надо. И тут уже не важно, хорош Фургал или плох, люди защищают свое право на выбор и свое право на то, чтобы решать собственную судьбу.

- А у москвичей и петербуржцев нет такого выбора?

- Есть, конечно, но у москвичей, может быть, больше политики, зато меньше достоинства. Вот я могу так сформулировать. То есть люди, которые выходят в Хабаровске, они выходят не как политические активисты, ими движет чувство обиды и желание заставить федеральный центр все-таки с собой считаться, в том числе и в социально-экономических вопросах. Это действительно реальная основа массовых протестов. А Москва гораздо более благополучна, гораздо более идеологизирована, и в Москве вы можете собрать либеральный митинг, можете собрать левых, можете собрать патриотов, а вот просто собрать граждан, которые возмущаются тем, что творится в стране, в общем-то, гораздо труднее. Но я думаю, что Москва понемногу протесты подхватит просто потому, что вчера это было видно, что людям начало казаться просто постыдным то, что происходит. Пока подписывали эту петицию, я ходил по площади, и молодежь говорила: "Вот, люди в Хабаровске вышли, а что же мы?" И потом пошло шествие.

Москва, Акция протеста 15 июля 2020 года
Москва, Акция протеста 15 июля 2020 года

Юлия Галямина обращает внимание на поведение российской оппозиции, которая несколько отстранилась от протестных акций.

"Сейчас понятно, что ситуация довольно сложная, большинство оппозиционеров решили, обнуление Путина – это нормально, пускай все продолжается, как есть. На мой взгляд, это позиция неверная, и с этим надо бороться, продолжая отстаивать свою позицию, что голосование было необъективным. Поэтому мы ее отстаиваем, но, конечно, довольно тяжело, когда кругом все молчат и не участвуют. Я надеюсь, в конце концов, коллеги все-таки вернутся к активностям".

"Мама, я ничего не делала, я просто вышла из бара! Причем тут конституция?!"

В 2011 году после задержаний людей аполитичных, оказавшихся случайно в автозаках, число недовольных выросло. Сейчас, под горячую руку силовиков снова попали случайные люди. Марина Литвинович стала свидетелем того, как политика вдруг вмешалась в жизнь молодых людей, хотя до этого их совершенно не интересовала.

"Вчера была забавная ситуация, - говорит Литвинович, - среди тех 11 человек, которых случайно задержали и поместилив наш автозак , было шесть девочек-припевочек, им по 19-20 лет, и они совершенно не поняли, что произошло. Эти девочки начали звонить мамам и говорить: "Мама, я ничего не делала, я просто вышла из бара, я не участвовала ни в какой акции!" Ну, и пока девочки эти ехали в автозаке, мы успели им все рассказать, как устроена нынче жизнь. Потому что вошли они со словами: "Какая конституция? Мы ее даже не знаем? Причем тут конституция". …" Их родители конечно, приехали в ОВД Марьино, и как мне потом рассказали, пытались добиться, чтобы их пустили к задержанным детям, их не пустили, но выяснилось в результате, что родители голосовали тоже против поправок. Конечно, в силу их молодости, они начинают вести такую свободную жизнь, но неожиданно реальная жизнь показывает им, что политика их тоже касается".

Одновременно с московской аналогичная акция проходила в Петербурге в виде сбора подписей против поправок к Конституции. Вечером в среду более 3 тысяч человек выстроились в очередь на Невском проспекте. Полиция не препятствовала пришедшим выразить свою позицию. Акция завершилась без задержаний.

Акция продолжалась 4 часа.

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