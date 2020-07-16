РБК и "Роснефть" урегулировали иск после статьи о рязанском ЧОПе

Издание РБК заявило, что сожалеет о публикации статьи под заголовком "Рязанский ЧОП получил долю в бывшем венесуэльском проекте "Роснефти". Она вышла 14 мая на сайте rbc.ru.

В материале РБК сообщалось, что государственная компания "Росзарубежнефть" выкупила 80 процентов "Национального нефтяного консорциума", которому принадлежит нефтяной актив в Венесуэле, у "Роснефти" и записала его на ЧОП "РН-Охрана-Рязань". Ранее охранная организация принадлежала "Роснефти", но в мае перешла в собственность "Росзарубежнефти".

В заявлении от имени генерального директора и главного редактора уточняется, что материал мог вызвать некорректные интерпретации. "Редакция РБК не имела намерения поставить под сомнение факт совершения и легитимность сделки и после получения уточняющей информации приняла меры по изменению вышеуказанного заголовка", – говорится в заявлении.

Сейчас материал на сайте издания размещён под заголовком "Росзарубежнефть получила бывший венесуэльский актив "Роснефти" через ЧОП".

После публикации статьи в мае "Роснефть" обратилась в суд с требованием взыскать с РБК 43 миллиарда рублей – рекордную сумму для российского медиарынка. В компании тогда сказали, что оценили ущерб репутации от заголовка, сравнив динамику акций с отраслевым индексом Московской биржи (ММВБ). Союз журналистов назвал сумму неадекватной.

После заявления РБК 16 июля "Роснефть" сообщила об отзыве иска к изданию. Представитель компании сказал в интервью ТАСС, что "Роснефть" удовлетворена результатом, достигнутым в ходе консультаций, а также позицией, сформулированной редакцией.