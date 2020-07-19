В чешском "Центре безопасности" опровергли связь с Сафроновым

Чешский "Центр безопасности анализа и предотвращения", которым руководит приятель арестованного по обвинению в госизмене Ивана Сафронова, не сотрудничал с гражданином России и не передавал никаких отчётов от него властям Чехии. Об этом агентству "Интерфакс" заявил PR-менеджер организации Игорь Суворов.

Ранее о том, что глава центра Мартин Лариш является кадровым сотрудником чешских спецслужб сообщало со ссылкой на свои источники агентство ТАСС. В СМИ высказывалось предположение, что именно дружба Сафронова с Ларишем стала причиной слежки за россиянином, а затем и уголовного преследования. При этом по словам адвокатов Сафронова, в тех материалах дела, что им удалось получить, имя руководителя чешского "Центра безопасности анализа и предотвращения" не упоминается.

Сам Лариш заявил, что познакомился с Сафроновым в 2012 году (именно в это время, по версии российского следствия, арестованный был завербован), однако никаких секретных данных тот ему не передавал и они общались просто как коллеги. Лариш также утверждает, что никогда не сотрудничал со спецслужбами. Он назвал эту информацию "полным бредом" и "дезинформационным вбросом".