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Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ

Заседание Европейского суда по правам человека

Россия в 2019 году выплатила более одного миллиарда рублей по решениям Европейского суда по правам человека. Об этом сообщается на сайте Счётной палаты РФ.

Это - почти 67 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме одного миллиарда 700 миллионов рублей, говорится в документе. Деньги были выплачены по 1240 решениям ЕСПЧ. Ещё 850 миллионов рублей по 10 делам Минюст России не успел оплатить из-за позднего поступления документов, утверждается в отчете по проверке расходов министерства.

По статистике ЕСПЧ, Россия занимает первое место по числу жалоб. По данным за январь 2020 года, на рассмотрении суда находилось в общей сложности 60 тысяч обращений россиян. Самое распространенное нарушение российских властей — посягательство на свободу и личную неприкосновенность и несоблюдение права на справедливый суд.

  • Россия ратифицировала Европейскую конвенцию прав человека в 1998 году. С этого момента страна находится под юрисдикцией Европейского суда по правам человека.
  • В 2015 году Конституционный суд России постановил, что власти могут не исполнять решения ЕСПЧ, если они "нарушают основополагающие нормы конституционных принципов".

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