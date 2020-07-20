Россия в 2019 году выплатила 1,1 млрд рублей по решениям ЕСПЧ

Россия в 2019 году выплатила более одного миллиарда рублей по решениям Европейского суда по правам человека. Об этом сообщается на сайте Счётной палаты РФ.

Это - почти 67 процентов от утвержденных бюджетных ассигнований в сумме одного миллиарда 700 миллионов рублей, говорится в документе. Деньги были выплачены по 1240 решениям ЕСПЧ. Ещё 850 миллионов рублей по 10 делам Минюст России не успел оплатить из-за позднего поступления документов, утверждается в отчете по проверке расходов министерства.

По статистике ЕСПЧ, Россия занимает первое место по числу жалоб. По данным за январь 2020 года, на рассмотрении суда находилось в общей сложности 60 тысяч обращений россиян. Самое распространенное нарушение российских властей — посягательство на свободу и личную неприкосновенность и несоблюдение права на справедливый суд.