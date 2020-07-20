Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Политик Алексей Навальный объявил о ликвидации созданного им Фонда борьбы с коррупцией. Он объяснил такое решение иском от компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 года суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 млн рублей по иску комбината питания, поставляющего еду в столичные школы и детские сады.
"Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность – вас – нам надо унести с собой, – написал Навальный. – Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма [взысканий] огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина".
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- В конце декабря 2019 года Фонд борьбы с коррупцией, Алексей Навальный и Любовь Соболь проиграли суд. Их обязали заплатить 88 миллионов рублей комбинату питания "Московский школьник", который связывают с Евгением Пригожиным, из-за сорвавшегося контракта с ООО "Социальное питание "Центр".
- В конце октября Арбитражный суд Москвы обязал Навального удалить ролик о комбинате "Московский школьник". В видео говорилось, что компания не соблюдает санитарные нормы, подделывает документы и поставляет в детские сады и школы некачественное питание. Суд постановил, что они опубликовали сведения, порочащие компанию "Московский школьник", в результате чего с ней расторг контракт один из клиентов.
- В уведомлении о расторжении договора компания "Социальное питание Центр" указала, что не может сотрудничать с организацией, "чье имя регулярно, массово и в негативной форме" обсуждают в СМИ и интернете. "Открытые медиа" со ссылкой на базу юридических лиц "Контур. Фокус" выяснили, что компания "Социальное питание Центр" заключила с властями Москвы контракты на 6,4 миллиарда рублей. Учредителем компании является Елена Андреевна Гусарова. Она также указана в качестве исполнительного директора ЗАО "Комбинат дошкольного питания" на сайте московской школы № 667. Эта организация входит в группу компаний с "Конкордом" и "Московским школьником".
- Навальный создал Фонд борьбы с коррупцией в 2012 году на основе своих прежних проектов, таких как "Роспил". Фонд выпустил десятки расследований о российских чиновниках и других приближённых к власти лицах. Наибольший резонанс получило расследование о предполагаемых незаконных доходах бывшего премьера Дмитрия Медведева "Он вам не Димон".
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