Навальный объявил о ликвидации Фонда борьбы с коррупцией

Политик Алексей Навальный объявил о ликвидации созданного им Фонда борьбы с коррупцией. Он объяснил такое решение иском от компании "Московский школьник", которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным. В октябре 2019 года суд обязал Навального, Любовь Соболь и ФБК выплатить почти 88 млн рублей по иску комбината питания, поставляющего еду в столичные школы и детские сады.

"Мы перейдем на другое юрлицо, и пусть Путин с Пригожиным подавятся этим. Но самую большую ценность – вас – нам надо унести с собой, – написал Навальный. – Со мной и с Соболь уже ничего не поделаешь. Сумма [взысканий] огромная, и я даже не вижу смысла ее собирать. До конца путинской власти нам придется жить с заблокированными счетами и приставами, изымающими наше любое имущество в пользу повара Путина".

Подробностей о новом юридическом лице пока нет.