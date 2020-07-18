"Ее дело – воплощение абсурда": акции в поддержку Юлии Цветковой

"Мы снимали видео. Недалеко была веранда с летним кафе. Я громко кричу: "Свободу Юлии Цветковой". Как только отхожу, раздаются крики поддержки. Из того кафе дублируют мои слова. Это был момент внутреннего ликования", – рассказывает Надя, одна из участниц активистской группы "Мирные". 8 июля они провели акцию под названием "Распространение порнографии" в поддержку художницы и фем-активистки Юлии Цветковой, которой грозит до шести лет колонии за рисунки обнаженного женского тела.

В рамы фонтана Искусств рядом с Третьяковской галереей участницы арт-группы поместили картины, авторов которых тоже в свое время преследовали за их художественные высказывания о женской телесности. Кроме того, "Мирные" вывесили рисунок Цветковой.

Наша власть все еще тесно связана патриархатом

В качестве примеров работ, за которые преследовали художников, арт-группа представила картины Франсиско Гойи "Маха обнаженная" и Натальи Гончаровой "Натурщица с закинутыми за голову руками (на синем фоне)". Произведение Гойи было выбрано, потому что картина стала одним из первых изображений обнаженной женщины в европейской живописи без отсылок к античным сюжетам, рассказывают "Мирные". "Картина была создана по заказу премьер-министра Испании. Во время одной из проверок Испанской инквизиции полотно обнаружили и конфисковали. Министр был осужден, а художник обвинен в безнравственности", – делятся участники арт-группы.

Они не хотели, чтобы акция состояла исключительно из работ мужчин-художников, поэтому решили добавить картину Натальи Гончаровой. Полотно было представлено на персональной выставке художницы в 1910 году. Просуществовала экспозиция всего день: Гончарову обвинили в распространении порнографии, а работы конфисковали. "Это яркий пример, близкий к современной российской действительности", – добавляет Надя.

По ее словам, дело Цветковой отражает как преследование отдельной активистки, которая не понравилась региональной власти, так и преследование людей по определенному признаку в России: будь то принадлежность к ЛГБТ или фем-сообществу. "Наша власть все еще тесно связана патриархатом. Идеи о том, что женское тело не порнография и что оно может быть разным, до сих пор не очень распространены в обществе. Оно только движется к некоему принятию", – говорит участница арт-группы.

Процесс над Юлией Цветковой стал одним из наиболее громких дел 2020 года. Преследование жительницы Комсомольска-на-Амуре началось еще в 2019 году, когда она возвращалась из Санкт-Петербурга. Там она участвовала в феминистском фестивале "Ребра Евы", который был посвящен документальному кино, театру и перформансу. Как сообщают "Такие дела", активистку буквально сняли с поезда и отвезли в отделение полиции, где ей сообщили: против нее возбудили уголовное дело о распространении порнографии (ст. 242 УК). Сначала Цветкову отпустили под подписку о невыезде, но уже через три дня посадили под домашний арест до середины марта. Что именно послужило причиной уголовного преследования художницы, неизвестно. Против нее завели дело либо из-за серии работ "Женщина – не кукла", в которых Цветкова схематично изображала обнаженных женщин, сопровождая их подписями "У живых женщин есть волосы на теле", "У живых женщин есть жир", "У живых женщин есть менструация", либо из-за рисунков вульв.

В декабре 2019 года, пока Цветкова находилась под домашним арестом, ее оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье 6.21 КоАП РФ за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Второй штраф по этой же статье художнице назначили 10 июля. Поводом стало участие Цветковой во флешмобе в социальных сетях в поддержку однополых пар. В этот раз выплатить ей придется 75 тысяч рублей.

Феминистки – это обычно очень активные, эмпатичные женщины

"Нам дают очень мало информации о деле Цветковой. Из того, что мы знаем, ее судят за картинки. Такие изображения создают многие персоны в интернете, – рассказывает Надя. – В деле Цветковой роль сыграло то, что живет она в консервативном Комсомольске-на-Амуре. Когда она привезла свой спектакль в Петербург, она стала более видимой и вместе с тем более уязвимой". Цветкова изображала то, что многим и так известно, просто через определенные художественные образы подсвечивала существующие проблемы, считает участница арт-группы.

Вместе с офлайн-акциями в сети запустили "Медиастрайк" – кампанию поддержки Цветковой. По словам одного из авторов этой инициативы Ольги Карчевской, идея пришла художнице и активистке Леле Нордик. Она предложила формат забастовки. В итоге идея трансформировалась в "Медиастрайк". "Изначально мы хотели попросить медиа не обновлять новости в течение одного дня и повесить баннер в поддержку Цветковой, – рассказывает Карчевская. – Потом поняли, что вряд ли какое-либо СМИ может себе позволить не работать весь день. Попросили просто поддержать Цветкову информационно".

За безобидные рисунки человеку может грозить реальный срок

Результат оказался намного масштабнее, чем организаторы акции ожидали. В ней приняли участие более 100 медиа и НКО. О "Медиастрайке" написали крупные блогеры и иностранные СМИ. "Сейчас мы считаем, что это была одна из самых масштабных феминистских акций последнего времени в России", – добавляет Карчевская.

По ее словам, поддерживают Цветкову наиболее активно в основном феминистки, потому что художница и сама относит себя к фем-сообществу, а также потому что "феминистки – это обычно очень активные, эмпатичные женщины, у которых болит сердце за всех невинно угнетенных, особенно женщин".

"Процесс над Цветковой сейчас является олицетворением лютого хтонического паноптикума, который начал происходить в России. Ее дело – это воплощение абсурда, когда за безобидные рисунки человеку может грозить реальный срок", – говорит одна из организаторов "Медиастрайка".

В поддержку Цветковой многие медиа не просто выпустили тексты с разъяснением, за что судят ЛГБТ-активистку из Комсомольска-на-Амуре, некоторые попытались даже снять табу с репрезентации женского тела. The Blueprint, например, выпустил подборку произведений искусства с изображением вагины. Один из самых громких материалов вышел у российской редакции Harper’s Bazaar. Иллюстрируя его в инстаграме, редакторы опубликовали картину Гюстава Курбе "Происхождение мира". За плакат с репродукцией этого же произведения 15 июля Хамовнический районный суд Москвы оштрафовал активистку Ксению Самарину. Она участвовала в пикете в поддержку Цветковой.