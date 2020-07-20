Фигурант дела "Нового величия": после приговора возмущаться будет поздно

Накануне заседания суда по делу "Нового величия", на котором будет выступать сторона защиты, один из обвиняемых Вячеслав Крюков передал обращение из следственного изолятора. Об этом сообщает "Новая газета".

"Происходящее с нами – это катастрофа. Я прошу всех неравнодушных людей, всех независимых журналистов и издания, все политические силы не молчать об этом и не закрывать на это глаза. В такой ситуации только ваше мнение, объединение и солидарность смогут преодолеть этот произвол. Никто из нас не должен получить этих ужасных сроков", – написал Крюков.

14 июля прокурор запросил для троих обвиняемых наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 7 с половиной лет и условные сроки для остальных четырёх человек.

"Запрошенные условные сроки для большинства фигурантов – это лишь уловка, чтобы убрать общественный резонанс вокруг дела "Нового величия". И в то же время это показывает, что дело не представляет из себя ничего серьезного и значимого", – считает Крюков. Однако из него, Петра Карамзина и Руслана Костыленкова собираются сделать "самых главных негодяев и злодеев, выставить козлами отпущения", добавляет он.

По словам Вячеслава Крюкова, у него нет никакой надежды на российскую систему правосудия, а только на гражданское общество. Он призывает продолжать общественную кампанию в защиту обвиняемых по делу "Нового величия", писать об этом деле и приходить в суд. "Если ничего не делать, то произойдет худшее. После приговора возмущаться будет уже поздно", – написал Крюков.