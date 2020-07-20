В Саратове следователю по особо важным делам плеснули кислотой в лицо

В Саратове при входе в здание регионального следственного комитета произошло нападение на следователя отдела по расследованию особо важных дел. Как сообщили в СК, ему плеснули кислотой в лицо.

Следователь, имя которого не сообщается, госпитализирован. В областном Минздраве заверили, что его состояние удовлетворительное.

Издание Baza со ссылкой на свои источники сообщает, что нападение совершила 15-летняя девушка, которой ранее предъявили обвинение по статье "Оскорбление представителя власти". В здание СК она пришла на допрос. Сейчас она задержана.