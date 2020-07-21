Правозащитник обжаловал результаты голосования по Конституции

Правозащитник Роман Киселев из Московской Хельсинкской группы обжаловал результаты голосования по поправкам в Конституцию России в Верховном суде. Об этом сообщается на сайте Верховного суда .

В исковом заявлении Киселёв попросил суд признать "незаконным и недействительным" постановление Центральной избирательной комиссии от 3 июля и отменить результаты общероссийского голосования.

По мнению правозащитника, организаторы голосования проигнорировали требования федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, не информировали должным образом о сути поправок, а ЦИК сам агитировал голосовать за поправки. Киселев считает, что возможности наблюдения за голосованием были ограничены, отсутствовал регулярный подсчет голосов, что увеличивало возможности для фальсификаций. Он был произведен лишь после закрытия участков 1 июля, хотя само голосование продолжалось неделю. В подобных условиях, по мнению правозащитника, итоги голосования не могут считаться результатом "свободного равного и демократического народного волеизъявления и являться достоверными".