Правозащитник обжаловал результаты голосования по Конституции

Правозащитник Роман Киселев из Московской Хельсинкской группы обжаловал результаты голосования по поправкам в Конституцию России в Верховном суде. Об этом сообщается на сайте Верховного суда .
В исковом заявлении Киселёв попросил суд признать "незаконным и недействительным" постановление Центральной избирательной комиссии от 3 июля и отменить результаты общероссийского голосования.
По мнению правозащитника, организаторы голосования проигнорировали требования федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, не информировали должным образом о сути поправок, а ЦИК сам агитировал голосовать за поправки. Киселев считает, что возможности наблюдения за голосованием были ограничены, отсутствовал регулярный подсчет голосов, что увеличивало возможности для фальсификаций. Он был произведен лишь после закрытия участков 1 июля, хотя само голосование продолжалось неделю. В подобных условиях, по мнению правозащитника, итоги голосования не могут считаться результатом "свободного равного и демократического народного волеизъявления и являться достоверными".
- Внесение изменений в Конституцию России было инициировано Владимиром Путиным в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.
- По результатам 7 дней голосования, если верить официальным данным ЦИК, за поправки высказались почти 78 процентов россиян, чуть больше 21 процента были против. Оппозиция заявляет о беспрецедентных фальсификациях во время голосования и не признаёт его результатов.
- После одобрения в Основном законе страны установлен приоритет российской Конституции над международным правом и произошло "обнуление" президентских сроков, которое позволяет Владимир Путину ещё дважды избираться на пост главы страны.
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